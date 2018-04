AFFAIRE SKRIPAL, GAZ NOVICHOK ET BANQUE ROTHSCHILD (JÉSUITES) : MA RÉPONSE CORDIALE A ALINE DE DIEGUEZ

PUBLICATION DE RÉFÉRENCE SUR SON BLOG : http://aline.dedieguez.pagesperso-orange.fr/mariali/interludes/macron/salisbury.htm

Bonjour,

Je viens de lire votre très intéressante analyse sur l’origine de l’affaire Skripal.

Vous situez la colère de l’impérialiste conglomérat bancaire Rothschildien comme source originelle de cette gravissime mascarade britannique contre Moscou et je partage votre avis sur ca.

Mettre la lumière sur le fait que la Russie et la Chine soient en train de mettre en place un processus qui signifiera très vite la mort du système financier Rothschildien est tout à fait pertinent.

Cependant, bien que vous pensiez que l’échec anglo-siono-américain – momentané – pour la réalisation d’un false flag a l’arme chimique en Syrie ainsi que la volonté de discréditer la Russie a travers la tentative de pourrissement du mondial de foot soient des raisons crédibles mais insuffisants pour expliquer l’hystérie incroyable de la part des britanniques et Cie, je penses plutôt que tout ces éléments là sont des parties de la raison principale du pourquoi on en est arrivé là entre les grandes puissances !.

Cette raison principale pourrait soulever en vous un effroi particulièrement intense…Je me dois cependant de vous en faire part afin de vous laisser juger par vous même de sa cohérence et surtout de sa véracité. Il me faut pour cela retourner dans l’histoire, en particulier de celle d’un groupe de personnes très mal intentionnées, dés son origine !

Je vous propose donc une lecture tout a fait spectaculaire de cette histoire qui a principalement débuté il y a près de 5 siècles a Paris, en 1534.

Je m’attends à ce que la narration de la version de l’histoire que je m’apprête à vous raconter, vous fasse écarquiller les yeux de stupéfaction. Je sais d’avance qu’elle risque de soulever une forte incrédulité chez vous mais je penses avoir les éléments probants pour confirmer ce que j’ai mis plusieurs années a comprendre moi même!.

La cible de votre critique est le réseau de banque Rothschild qui gangrène la capitale londonienne depuis son centre appelé la City. Bien sur, c’est la bonne cible, mais ca n’est pas LA cible ultime qui devrait être dénoncée elle aussi. Car cette cible ultime, tire les ficelles dans l’ombre depuis des siècles, tout en apparaissant comme un vieil ordre religieux poussiéreux et inoffensif… Rien est plus faux que cette image là, entretenue savamment pour manipuler dans l’ombre et instaurer comme entretenir un chaos qui enrichi une caste au comportement diabolique !!

Les Rothschild sont une famille de banquiers dont les richesses ne sont pas nées ex nihilo et pas depuis toujours non plus !!

Dans les années 1760, le fondateur de la dynastie a acheté la petite boutique de son père et très vite il devint le gestionnaire de fortunes très importantes…avant cela, la famille était surement aisée mais surement pas riche à milliards comme aujourd’hui.

La raison est que cette famille a reçu la confiance d’un ordre pseudo religieux qui dés le début de son existence, a pillé le monde dans le sillage des expéditions coloniales qui sévissaient en Afrique, en Amérique du sud et du nord, en Asie…L’ordre en question avait besoin de rester discret en confiant le fruit de ses rapines à quelqu’un de peu regardant et qui servirait alors de paravent pour passer inaperçu au reste du monde…

Des sa reconnaissance par le Vatican en 1540, la compagnie de jésus (autrement appelé ordre jésuite) envoya des missionnaires partout ou c’était possible. Les missionnaires jésuites prirent donc tout les bateaux en partance de toutes les contrées nouvellement découvertes ou celle qui n’avaient pas encore reçues leur visite. L’histoire de ces missions fut raconté de multiples fois dans des ouvrages curieusement disparus ou devenus très peu nombreux à notre époque…

Les jésuites se sont livrés à de très nombreux pillages et manipulations, tout en provoquant des conflits et en soutirant des bénéfices financiers exorbitants de leurs manigances. Toutes ces richesses obtenues de vils façons, revinrent en Europe ou l’ordre commençait a prendre un poids considérable auprès des tètes couronnées (les jésuites sont des érudits qui formaient les enfants des familles royales, impériales, princières de toute l’Europe). Mais leur vraie nature de comploteurs a fait rapidement surface, ce qui leur a valu d’être expulsés plus de 80 fois de nombreux pays d’Europe pour avoir conspiré contre les familles régnantes !!

Même un des papes avait émis une bulle mais n’avait pas eu le temps de la signer avant de mourir d’une manière très étrange…

(une bulle est une décision papale extrêmement grave qui équivalait a une interdiction pour l’ordre jésuite qui était sensé protéger le souverain pontife, un comble !!!)

Ce maléfique ordre avait dans son ADN, un dessein diabolique de prise de pouvoir planétaire !!

Son fondateur, Ignace de Loyola, officier, combattant, blessé durant le siège de la ville de Pampelune par les troupes de Francois 1er, Roi de France opposé à Charles-Quint en 1521, se retrouve alité pour de nombreux mois du fait de sa grave blessure a la jambe.

Son rêve de prendre le pouvoir par la force et par le combat, s’était heurté aux dures réalités de la guerre.

Il rumina une autre méthode lors de son immobilité forcée durant laquelle une entité lui aurait fait une visite…

En réalité, ce qu’aucun jésuite ne dira, pour ne pas révéler la vraie nature de l’ordre, c’est que son fondateur a décidé de changer de méthode pour arriver au même but : le pouvoir absolu !!

La tromperie, la manipulation, l’infiltration, la rapine, la fourberie et bien sur toutes les activités criminelles les plus lucratives (comme la drogue, la prostitution et j’en passe), devinrent les atouts des jésuites pour conquérir le monde. Ils s’y emploient depuis l’origine jusqu’à nos jours ou nous arrivons maintenant a la fin de leur agenda et nous devons nous attendre, pour ca, a ce qu’ils mettent en route les pires méthodes pour arriver a leurs fins !!

Le fondateur des jésuites, tout comme les premiers jésuites, étaient des marranes, c’est a dire des juifs d’origine khazars acceptant d’être convertis de force au christianisme…Les Rothschild sont aussi des Khazars dont le peuple s’est convertis au judaïsme par opportunisme !

Les jésuites connaissent donc bien le judaïsme et on réussi a le mystifier pour se servir des juifs authentiques et naïfs (sauf les Neturei karta, juifs orthodoxes Haredim authentiques et anti-sionistes qui ont compris le sale jeu vicieux des sionistes, donc des jésuites…).

Ainsi est né le projet de détourner les vœux les plus chers des juifs en les exploitants sans vergogne afin d’amener quelque chose de totalement contraire sur la Terre : un règne diabolique de sang et de souffrance pour le seul intérêt des jésuites et leurs complices.

Les jésuites ont donc décidé de fomenter la venue d’un faux messie juif, de construire un faux temple (le 3ème) et pour crédibiliser le tout, de constituer d’abord un grand Israël conçu a partir des morceaux de territoires des pays environnant comme l’Egypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, l’Irak, l’intégralité du Liban…et la Syrie !!!. Autrement dit, la pseudo révolution arabe qui a touché l’Egypte et aussi la Syrie, avait pour but de faire tomber les deux pays dans l’escarcelle d’Israël, création Rothschildienne, donc jésuite !!

La guerre terroriste en Syrie est une guerre déclenché par les jésuites en utilisant des terroristes endoctrinés par le wahhabisme et les frères musulmans qui sont deux cancers de l’islam créés par les britanniques (donc les jésuites qui tirent les ficelles de la City de Londres. D’ailleurs, une des traces des jésuites se trouve dans une chapelle où le vitrail principal est un blason jésuite avec une licorne a la place d’IHS…mais on reconnait facilement le soleil autour comme étant le même que celui du blason jésuite …).

Ainsi, donc, tant que la Syrie résiste – grâce à ses alliés dont la Russie – face a ces hordes de terroristes envoyés par les jésuites pour l’avènement du plan connu comme le “Nouvel Ordre Mondial” a Jérusalem, tous le reste du plan jésuite est en échec !!!

Ca fait presque 480 ans qu’ils attendent cette victoire et étaient déjà prêt a déclencher une guerre mondiale pour ca. Je vous laisse imaginer leur motivation actuelle a tout faire exploser si la Syrie ose encore résister a leur plan maléfique et criminel !!!

Les jésuites avaient prévu de déclencher une guerre mondiale pour que les pays possesseurs d’armes nucléaire s’autodétruisent mutuellement afin qu’Israël soit le seul pays intacte a en posséder, ce qui ferait de lui l’hyperpuissance post conflagration !!

.

La richesse financière n’est pas une fin en soit pour les Rothschilds mais seulement un moyen d’arriver a leur fin!!

…Et l’objectif final des jésuites, ne peut hélas passer – que – par la destruction de la Syrie avant son intégration forcée par l’entité sioniste.

Alors il faut s’attendre à de nombreux autres false flag a l’arme chimique ou autres perfidies les plus horribles pour justifier l’intervention militaire de la coalition US pour frapper Damas et tuer son président.

Ce que Moscou sait et veut empêcher a tous prix…d’ou la quasi certitude d’une troisième guerre mondiale dans les mois, semaines ou même jours qui viennent…

Bien sur, la décision Russo-chinoise est un coup de semonce contre les intérêts Rothchildiens mais ils ne sont qu’une facette de la guerre terrible et sous-jacente de l’ordre jésuite contre tout ceux qui ose lui résister et résister a l’avènement de son projet ultime !!

Merci d’avoir lu mon résumé jusqu’au bout.

voici un ouvrage en PDF pour approfondir votre connaissance sur l’ordre des jésuites:

Cet ouvrage n’est pas le seul, voici d’autres éléments les concernant:

bien cordialement

Thom Aldrin