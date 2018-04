Syrie / Frappes militaires occidentales : Ca va recommencer très bientôt…Jusqu’au clash final !!!

En effet, les frappes militaires occidentales de la nuit du 13 au 14 avril dernier, ne sont que les premières frappes militaires et elles vont inévitablement nous entrainer dans une escalade frontale avec la Russie…donc vers une troisième guerre mondiale !!

Ces frappes militaires occidentales n’ont jamais visé les capacités chimiques de la Syrie qui n’a plus aucun vecteur de cette sorte depuis le milieu de l’année 2014, suite a la destruction de tout son arsenal sous supervision de l’OIAC et effectuée par des moyens techniques navals américano-européens en mer méditerranée.

Quelques heures seulement après cette première vague de frappes, les présidents américains et français ont affirmé se réserver le droit d’effectuer de nouvelles frappes contre la Syrie en cas ou cette dernière « se rendrait – prétendument – coupable de nouvelles attaques chimiques contre les civils syriens »…

Pourtant, dans cette bien triste affaire, Il existe des preuves qui démontrent que les deux raisons principales utilisées par les trois pays occidentaux pour frapper la Syrie – humanitaires ainsi que pour détruire les bâtiments du prétendu programme chimique syrien clandestin – sont une imposture totale !!

Ces pays occidentaux prétendent avoir agit pour protéger les civils syriens de la soi-disant férocité du « régime syrien »…Mais des preuves existent qui démontrent que ce ne sont que de cyniques prétextes pour justifier une opération qui cache un tout autre agenda, inavouable, prédateur, criminel…

En effet, ces puissances occidentales qui se targuent d’agir au nom d’une cause humanitaire en Syrie, ont pourtant lâchement abandonné les civils syriens à Alep-Est, à la fin 2016 après la libération de la ville par les forces syro-russes. Ils ont cessé d’apporter de l’aide humanitaire au moment ou la vraie population civile de la ville était libérée du joug des terroristes qui les retenaient en otages pour en faire des boucliers humains. Tout ceci au moment ou cette population civile syrienne en avait le plus besoin !.

De même, elles n’ont rien fait pour protéger les civils de Raqqa soumis aux atroces bombardements de leur allié américain utilisant sans vergogne une arme chimique, le phosphore blanc… Tout en laissant jusqu’à aujourd’hui encore, des milliers de cadavres de civils syriens ensevelis sous les décombres et atrocement mutilés par cette arme chimique interdite d’utilisation dans les zones d’habitation par les traites internationaux !!!

Chacun se rappel évidement de ce que l’Irak et la Libye ont subit de la part de ces redresseurs de tort impérialistes diaboliques !!!

Ensuite, est-il nécessaire de rappeler les crimes de guerre de l’Arabie saoudite soutenue militairement et politiquement par ces mêmes trois pays occidentaux contre les civils du Yémen ?!

Un Yemen qui subit toujours un blocus criminel de la part de la monarchie saoudienne et ses alliés de la coalition arabe en mettant en danger de mort l’intégralité de la population civile du pays par la famine, la soif et la pénurie de médicaments en plus des bombardements aveugles ??!!

Enfin, pour clore la liste non exhaustive de preuves qui permettent de comprendre que cette intervention militaire est une tromperie totale, le bâtiment d’une école de formation visé par les bombardements de la nuit du 13 au 14 avril, désigné par les occidentaux comme étant un bâtiment de recherche et de production clandestine pour les armes chimiques de la Syrie, se trouvait au sein même de la capitale syrienne…Autrement dit, les pays occidentaux qui viennent de frapper la Syrie pour punir la prétendue utilisation de l’arme chimique à Douma par le « régime syrien » et qui aurait fait 80 morts et de nombreux blessés (sans apporter la moindre preuve incontestable de ces accusations), n’ont pourtant pas hésité eux-mêmes a frapper ce qui aurait alors pu laisser échapper des gaz toxiques en exposant ainsi des milliers de civils syriens vivant a proximité, a une mort atroce !!!!

…Ou alors ils savaient pertinemment que ces bâtiments étaient vides et n’avaient rien a voir avec un quelconque programme chimique clandestin, tout en exposant les civils syriens a ramasser des missiles occidentaux sur la tête a cause de dégâts collatéraux et du disfonctionnement des missiles !!!

En guise de première conclusion, on peut alors dire qu’il est clair que les raisons invoquées pour justifier cette intervention ne sont pas les bonnes. Elles ne sont pas les vraies !!

Si elles ne sont pas les bonnes c’est qu’elles servent à cacher les vraies, celles qui semblent ne pas être avouables du tout…

Alors pourquoi cette opération militaire sans autorisation du conseil de sécurité, sans déclaration de guerre, sans aucune légalité ni légitimité ?…

C’est un coup d’essais, un test psychologique progressif à l’encontre des forces russes et leur détermination…C’est aussi un test technique pour évaluer le système de défense anti aérien. Mais ca n’est pas le but final…

Le but final des trois partenaires occidentaux est qu’ils veulent d’abord chasser les forces russes de Syrie en vue de tenter, ensuite, de neutraliser le couple Sino-russe qui commence à menacer sérieusement la suprématie militaire et financière anglo-américano-sioniste !!!

La Russie étant jugée le maillon le plus faible des deux, elle est prioritairement attaquée…

Pourquoi une telle volonté outrancièrement belliqueuse ? :

La position de ces puissances occidentales en Syrie vire désormais – et d’une manière totalement inattendue par elles – à la défaite stratégique, a l’humiliation et a la mise en danger de l’image de terreur qu’elles inspirent encore aux petits pays du monde pour les forcer à obéir ainsi que pour les piller sans qu’ils osent protester !!

C’est aussi pour permettre à Israël d’absorber la Syrie pour constituer son futur grand Israël afin de crédibiliser une autre imposture : un faux messie juif, un faux temple…une tromperie diabolique totale dont les juifs sincères et authentiques risquent d’en être les premières victimes…mais pas les seuls !!

En effet, ce qui se joue ici n’a strictement rien à voir avec l’humanitaire ni avec la confection, la possession ou l’utilisation de l’arme chimique que les USA possèdent eux-mêmes toujours contrairement a la Russie ou à la Syrie et qui l’ont copieusement utilisé au Vietnam durant la guerre du même nom…

Ce qui se joue ici c’est la survie de la position hégémonique des USA, bras militaire du monstre financier anglo-americano-sioniste, c’est-à-dire le maintient de la suprématie du système bancaire anglo-américain sur le reste du monde. Une position lourdement contestée et remise en question via la victoire russo-syrienne contre les mercenaires terroristes en Syrie comme à travers les décisions politiques et économiques russo-chinoises ces dernières années…En particulier avec le nouveau marché de l’or et celui du petro-yuan dernièrement…

Le false flag a l’arme chimique qui a été utilisé pour justifier une frappe de missiles contre la Syrie dans la nuit de vendredi 13 a samedi 14 avril, n’a rigoureusement et heureusement rien changé à la situation militaire en Syrie, c’est-à-dire à la situation désespérée des petits protégés terroristes des occidentaux en Syrie !!!

Tant que la Russie dispose de forces suffisantes pour aider la Syrie à mettre en échec le projet occidentalo-sioniste de renversement du gouvernement syrien, les forces occidentales qui s’exposent d’ailleurs à de sévères représailles syriennes sur le sol syrien, sont en situation d’échec total !!!

Puisque ces frappes militaires occidentales contre la Syrie n’ont rien changé a la situation stratégique des forces militaro-financières occidentales, il faut donc s’attendre a de nombreux autres false flag a l’arme chimique a Deraa, Yarmouk en banlieue sud de Damas, Idlib ou ailleurs, avec parmi cette série, un méga false flag qui permettra finalement de justifier de lancer une attaque d’envergure contre les forces russes en Syrie.

Le camp occidental avait de toutes façons prévu depuis fort longtemps une guerre mondiale pour ramener ses principaux concurrents russo-chinois à l’âge de pierre.

Il ne renoncera donc pas a déclencher les feux de l’enfer quand les dirigeants occidentaux auront – contrairement aux pauvres esclaves de citoyens que nous sommes – des abris anti atomiques déjà fins prêts pour se mettre a l’abris des conséquences prévisibles d’une frappe nucléaire russo-chinoise…

Les élites de ce système militaro-financier occidental sont moralement pourries jusqu’à l’os et mêlés à des affaires de pédo-criminalité extrême, de tortures d’enfants lors de messe noires sataniques, d’escroqueries en tous genres. Autrement dit, ils ont largement de quoi passer de très longues années de prison ou finir pendu en cas de défaite définitive de leur camp…Une perspective à laquelle ils refusent catégoriquement d’être confrontés.

Ils préfèrent mourir avec une chance de survis et même une chance de victoire définitive, même si pour ca ils doivent déclencher un violent conflit mondial !!

Pour autant, l’empire s’effondre de l’intérieur par la suprématie des couards et des imbéciles qui en démolissent la structure…L’empire ayant besoin de gens qui lui obéissent aveuglement, il ne les trouvent que chez les imbéciles qui manquent de matière grise pour se poser les bonnes questions…A contrario, ca explique pourquoi la Russie vient de dépasser les USA sur le plan technologique et militaire, malgré un budget ridicule face a celui de Washington….

Une anecdote révélatrice de cet état : les USA ne sont plus capables de concevoir et fabriquer des moteurs de fusées qui permettent de continuer d’envoyer leurs astronautes vers la station spatiale internationale. Ils continuent donc d’acheter ces moteurs à la Russie tout en la fustigeant de toutes les manières possibles…Cette situation ubuesque a fait dire au ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, que bientôt les américains vont devoir envoyer leurs astronautes avec un trampoline si ils continuent de voter des sanctions contre la Russie qui finira par toucher la fourniture des dits moteurs de fusées RD 180…

Thom Adrin

