Ayssar Midani – SitRep Syrie n°72 du 8 nov 2019 en 2 parties

Soixante-douzième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Partie 1 : https://youtu.be/poKIvhQcKGs

Partie 2 : https://youtu.be/GZ8SzgC20IU

Sommaire :

– 01mn20 : Situations des palestiniens : Un palestinien ciblé dans le dos par une balle caoutchouc d’une policière israélienne par amusement. Des colons israéliens profanent la mosquée Al Aqsa. Arrestations arbitraires et intrusions dans des villes et villages palestiniens. Destructions de maisons, de plantations et de récoltes d’olives. Blocus de Gaza et entrave à la pêche. Silence des instances internationales face aux exactions israéliennes. Libération d’une prisonnière jordanienne. Prisonniers palestiniens en grève de la faim. Marche du retour.

– 15mn41 : Questions à Ayssar

– 16mn48 : Ayssar réponds : Situation des palestiniens liée à la situation en Syrie ; au Liban, a l’Irak. Conséquences de la nouvelle invasion turque. Déploiement rapide et renforts de l’armée syrienne en opposition au plan turc d’annexion. Pont militaire de remplacement sur l’Euphrate et traversée de l’armée syrienne. Vengeance terroristes contre les civils d’Alep par bombardements. Les USA veulent revenir en Syrie pour le pétrole. Collusion Daesh-USA. Situation des FDS. Déclaration syro-russe pour exiger encore le départ des troupes US du territoire syrien.

– 28mn15 : Le risque de confrontation militaire directe entre les forces syriennes et les forces US est relatif puisque les syriens combattent déjà depuis des années les forces de l’OTAN par terroristes interposés. Nouvelle simulation d’attaque chimique terroriste dénoncée par la Russie.

– 33mn50 : L’opinion publique ouvre les yeux face aux simulations d’attaque chimique par les terroristes et utilisées par l’occident pour incriminer Damas mais provoque la perte de vitesse de la crédibilité occidentale face a celle de l’Asie.

– 36mn50 : Libération syrienne d’un enfant italo-albanais des griffes de Daesh. Bombardements des FDS par les turcs. Les américains cherchent à récupérer les terroristes évadés des prisons des FDS.

– 38mn20 : Commission pour la réforme de la constitution syrienne en comité restreint. Présence de membres de la commission qui refusent de condamner le terrorisme.

– 00mn37 : Concert d’une chorale dans les murs de la prison de Damas. Constat des conditions de vie favorables pour les prisonniers.

– 04mn37 : En Bref : Marathon. Médailles en sport. Reboisement. Stock d’armes terroristes découvertes. Renforts syriens sur les frontières Syro-turques. Protestation civile contre l’invasion turque. Participation syrienne du made in Syria à Shanghai en Chine