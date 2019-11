CRI – Franck Pucciarelli Sitrep Libye n°13 du 6 novembre 2019

Treizième Rapport de situation (SitRep) sur la Libye par Franck Pucciarelli, coordinateur général pour l’Europe du Comité Révolutionnaire International et Porte-parole du conseil suprême des tribus Libyennes de la Jamahiriya arabe Libyenne (Issue de la révolution verte de feu le Colonel Mouammar Kadhafi, premier Guide Libyen de la Jamahiriya)

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

En cas de souci, allez consulter la page du réseau social VKontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

**************************************************************

Sarkozy-Kadhafi. Histoire secrète d’une trahison – Broché – 4 septembre 2013

de Catherine Graciet:

Objectif kadhafi: 42 ans de guerres secretes contre le guide de la jamahiriya arabe libyenne – Broché – 19 octobre 2016

de Patrick Mbeko :

https://www.amazon.fr/Objectif-kadhafi-secretes-jamahiriya-libyenne/dp/2981491040

– La page Facebook du Comité Révolutionnaire International :

https://www.facebook.com/cri.europe/?ref=br_rs

– Le site internet de Mathaba média : suspendu

http://www.mathabamedia.com/

– Coordonnées de l’association « Liberté sans frontières » :

LIBERTÉ SANS FRONTIÈRES

L’Association humanitaire « Liberté sans Frontières » a été crée en novembre 2017, à Beaune afin de fournir des médicaments aux populations Libyennes qui se trouvent face au chaos déclenché par ceux qui ont envahi leur pays et tué son Guide.

Le peuple libyen survit péniblement à tous ces mouvements djihadistes déclarés « démocrates » par ceux qui tel Sarkozy, Henri Levy , Cameron ou Mme Clinton , soutenus par le Qatar sont directement responsables du drame libyen.

Le peuple Libyen souvent attaqué par les divers mouvements djihadistes qui sévissent dans le pays toujours sous occupation de l’OTAN, ne peut pas se soigner ou se nourrir car il manque de tout.

Nous avons décidé de lui venir en aide et de lui fournir des médicaments.

Liberté sans Frontières

2 avenue Charles De Gaulle

21200 Beaune

– Annonce concernant « Liberté sans frontières » : http://lavoixdelalibye.com/2017/11/21/40349/

**************************************************************************

Sommaire :

– 01mn18 : Situation en Libye :

– Guerre intestine entre le GNA (Fayez al Sarraj) et les forces militaires sous commandement de Khalifa Haftar. Chaos entretenu en Libye pour pouvoir continuer le pillage de ses ressources naturelles par les multinationales occidentales. Hypocrisie occidentales et « no fly zone » comparé aux victimes civiles de la guerre intestine GNA-Haftar soutenue par de nombreux pays. Position trouble de la Russie dans la guerre intestine. La NOC (National Oil Corporation – Compagnie Pétrolière Nationale de la Libye) et le pillage financier de la Libye. Trafic d’armés contre pétrolé volé. Situation militaire de Haftar et du GNA. Les chefs de tribus libyennes sortent énergiquement de leur silence pourtant contraint par les menaces qu’ils reçoivent en permanence.

– 19mn20 : Un sondage fait par deux russes d’une ONG à Tripoli sur les intentions de vote en cas d’élection, a gêné le GNA qui les a mis en prison.

– 21mn34 : La Russie a ses intérêts propres en Libye et est coresponsable avec la Chine d’avoir laissé faire la destruction de la Libye et la chute de la Jamahiriya arabe libyenne.

– 23mn30 : Le peuple Libyen va se soulever.

– 24mn20 : Les activités du CRI :

Manifestations d’hommage pour le 8ème anniversaire de l’assassinat de Mouammar Kadhafi en Afrique centrale soit au Bénin, au Mali, au Niger et au Cameroun. Rassemblements publics massifs le 1er septembre en Libye et y compris dans des lieux menacés par les milices terroristes et les forces illégitimes du GNA et de Haftar. Les membres importants du CRI sont visés par des menaces (de licenciement et quelques fois de mort), par des attaques sur les connexions internet, téléphoniques, sur les réseaux sociaux par le Mossad israélien, d’autres services étrangers et certains oligarques français.

Résistance montante et déterminée de la jeunesse africaine contre le pillage des ressources de leur pays par les occidentaux.

– 36mn28 : Démystification de l’opération psychologique derrière les discours islamophobes d’Eric Zemmour.

– 44mn53 : Conclusion.