Ayssar Midani – SitRep Syrie n°71 du 1er novembre 2019

Sommaire :

– 00mn47 : Evocation de la coupure d’internet de Thom Aldrin, empêchant l’enregistrement des Sitreps

– 02mn46 : Situation des Palestiniens en territoire occupé et en Cisjordanie. Greve de la faim de prisonniers palestiniens dont une jordanienne en mauvaise santé. Violation systématique et répétée des droits de l’homme par Israël. Destructions de maisons palestiniennes. Marche du retour

– 12mn21 : Israël fauteur de trouble dans la région du Moyen-Orient et s’attaque aussi au Yémen en fournissant de l’aide à l’Arabie saoudite. Israël bras armé de l’impérialisme US et de l’OTAN dans la région.

– 14mn49 : Après la fin de l’opération de libération de Khan Sheikhoun. Nouvelle invasion turque de la Syrie par le Nord du pays. Duplicité américaine pour renforcer l’occupation des puits de pétrole syriens. Aggravation soudaine et suspecte du bilan des manifestations sociales au Liban et en Irak rappelant les premiers événements à Deraa en mars 2011 en Syrie.

– 17mn40 : Réponses d’Ayssar Midani sur la libération de Khan Sheikhoun. Erdogan et Poutine sur un cessez-le-feu. Non application turque des accords de Sotchi. Duplicité turque. Passages humanitaires de la poche terroriste d’Idlib entravés par les terroristes qui continuent aussi de bombarder les civiles autour du gouvernorat d’Idlib.

– 25mn16 : Situation à l’Est de l’Euphrate avec les manigances américaines concernant la zone de sécurité à la frontière turco-syrienne sur 30 kms de profondeur en Syrie. Attitude ambivalente des milices du FDS qui lutte contre Daesh mais martyrisent aussi les civils syriens. Accords du FDS avec Damas et Moscou.

– 29mn43 : Déploiement ultra rapide de l’Armée arabe syrienne dans la zone nord auparavant interdite par la présence et les menaces d’intervention des forces militaires américaines. Détermination des Russes à faire respecter les droits territoriaux syriens. Un pont militaire de remplacement construit sur l’Euphrate. Les terroristes alliés des Turcs commettent des attaques contre la population syrienne, les infrastructures civiles et l’Armée arabe syrienne.

– 38mn47 : Les américains reviennent rapidement en Syrie pour renforcer l’occupation militaire des puits de pétrole syriens tout en reconnaissant officiellement la rapine contre le pétrole syrien.

– 41mn00 : La Russie reprend les bombardements des bases terroristes dans le gouvernorat d’Idlib. Le président syrien réaffirme la détermination de la Syrie à libérer la totalité de sont territoire.

– 43mn18 : Les affirmations douteuses de Trump sur la mort prétendue du chef de Daesh, Al Baghdadi, après une frappe américaine à l’approche des élections présidentielles américaines de 2020.

– 45mn00 : Conséquences fâcheuses de la fructueuse collaboration entre la Syrie et l’Irak pour la réouverture du passage transfrontalier de Abou-Kamal et al-qa’im avec la brutale aggravation des bilans des violences durant les dernières manifestations sociale en Irak. Même phénomène concernant le Liban. L’Irak insiste sur le départ définitif des troupes US de son territoire.