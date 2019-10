Ayssar Midani – SitRep Syrie n°70 du 4 octobre 2019

Soixante-dixième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

– 00mn30 : Présentation

– 02mn42 : Situation des Palestiniens. Rappel des accords secrets Sykes-Picot. Rappel de la déclaration Balfour. Préjudices actuels sur les Palestiniens. Contrat du siècle. Pêche à Gaza entravée. Invasion des territoires autonomes. Prisonniers martyrisés, tortures, morts.

– 11mn50 : Libération de l’occupation terroriste du passage terrestre frontalier entre l’Irak et la Syrie entre Abou Kamal et al Qa’im. Rappel de l’attitude perfide des américains en faveur des terroristes dans cette région et celle d’al Tanf. Importance cruciale du passage pour les échanges commerciaux et de marchandises pour briser les blocus US et Européen dressés contre la Syrie et ses alliés.

– 18mn10 : Après la libération du passage frontalier d’Abou kamal-al Qa’im, début de troubles sérieux dans des manifestations populaires en Irak. Présence indésirable des américains et en surnombre en Irak.

– 20mn26 : Lié à l’occupation US de l’Irak, tentative d’attentat déjoué en Iran contre un général iranien par des terroristes à la solde de Washington et Tel aviv.

– 22mn56 : Exactions des milices du F.D.S complices des américains contre les civils syriens de la région de Hassaké, Qamichli et Raqqa. Accord turco-américain pour une zone de sécurité sur le territoire syrien qui équivaut à une annexion de territoire.

– 27mn36 : Une opposition politique à Erdogan, le « parti du peuple », incite à la désobéissance contre le programme du chef de l’état Turc contre la Syrie et en faveur des terroristes. Le parti politique d’Erdogan se disloque.

– 31mn44 : Erdogan traine des pieds pour appliquer les accords de Sotchi. Passivité suspecte et coupable des turques à empêcher le blocage et le minage du couloir humanitaire d’Abou dhouhour par les terroristes pour entraver la fuite des civils. Effets de la libération de la région de Khan Sheikhoun sur les terroristes qui refusent une solution pacifique offerte par le gouvernement syrien.

– 38mn20 : Discours du ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov et du vice premier ministre syrien Walid al Mouallem à la tribune de la 74 eme assemblée générale de l’ONU en faveur de la lutte contre le terrorisme et la libération du territoire syrien de la présence de forces étrangères.

– 43mn31 : formation d’une commission syrienne pour élaborer la réforme de la constitution du pays.

– 44mn18 : Salon international d’exposition pour la reconstruction de la Syrie. Festival de l’or blanc à Alep pour la récolte du coton. Rencontre des sculpteurs à Tartous. Poursuite du retour des réfugiés syriens. Conclusion.