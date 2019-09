Ayssar Midani – SitRep Syrie n°69 du 20 septembre 2019

Soixante-neuvième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

– 00mn50 : 3ème anniversaire du SitRep sur la Syrie par Ayssar Midani qui contrecarre la propagande médiatique occidentale

– 04mn01 : Situation des Palestiniens. Situation à Gaza soumis à un blocus. Regain de violence exploité par Netanyahou pour les élections israéliennes. Exactions contre les prisonniers palestiniens. Arrestations arbitraires. Marche pour le retour avec victime palestiniennes nombreuses.

– 10mn04 : Résistance du Yémen agressée par l’Arabie Saoudite et réponse par drones de la résistance yéménite contre les raffineries saoudiennes d’Aramco. Menaces occidentales contre l’Iran désignée coupable.

– 13mn02 : Pression occidentale toujours plus forte contre les pays de l’axe de la résistance et réaction irakienne aux accusations la concernant.

– 14mn14 : Trump et Netanyahou font monter la tension en vue des élections israéliennes qui viennent de se terminer par un échec car sans aucun effet sur les suffrages exprimés.

– 17mn38 : Agression israélienne par drone contre la Syrie pour encore tenter de redonner le moral aux terroristes à Idlib.

– 20mn10 : Actions terroristes préventives pour influer sur la rencontre tripartite à Ankara avec la Russie, l’Iran et la Turquie. La duplicité Turque et les bombardements des terroristes sur les civils syriens se poursuivent.

– 22mn36 : Rencontre-pourparlers des 16 et 17 septembre à Ankara entre la Russie, l’Iran et la Turquie. Détermination russe à l’éradication des terroristes sur le territoire syrien et du départ immédiat et sans condition des différentes forces étrangères présentes en Syrie. Retour au plan de désescalade signé par la Turquie en septembre 2018 demandé par la Russie.

– 26mn06 : Les pays d’origine de nombreux terroristes capturés ne veulent pas leur retour. Ces pays doivent assumer leur responsabilité plutôt que de les réutiliser ailleurs comme au Yémen et en Libye. Faire appliquer les lois et les résolutions sur les terroristes par l’ONU au lieu de les recycler.

– 27mn39 : Discussions au Conseil de sécurité de l’ONU avec proposition principalement occidentale visant à protéger les terroristes d’Idlib mais rejetée par les vétos russe et chinois. Prise de parole du représentant diplomatique syrien au Conseil de sécurité. Instrumentalisation des réfugiés syriens par les occidentaux et leurs complices du Moyen-Orient.

– 30mn35 : L’ONU absente des passages humanitaires ouverts par les russes et l’armée arabe syrienne à Idlib. Obstruction des terroristes à la sortie des civils syriens par divers méthodes criminelles.

– 33mn38 : Multiples exactions terroristes contre la population civile prisonnière dans la poche d’Idlib. Exactions des milices du FDS contre les civils syriens.

– 36mn51 : Les FDS jouent double jeu entre Damas et les américains. L’accord Turquie-USA concernant les Kurdes syriens et la zone tampon en Syrie, ne serait pas respecté par Erdogan selon les Turcs. Erdogan se sert des Kurdes syriens comme prétexte pour annexer des territoires syriens.

– 38mn29 : Retour des réfugiés syriens entravé comme au camp d’al Rukban soumis à la prédation des terroristes ainsi que certains intérêts occidentaux qui veulent utiliser les réfugiés contre Damas.

– 42mn02 : Réhabilitation des zones d’habitations récemment libérées autour et dans Khan Sheikoun ainsi que la portion de l’autoroute Hama-Alep libérée.

– 43mn28 : Amnistie très importante accordée par le président syrien dont ceux qui ont été enrôlés de force par les terroristes.

– 45mn20 : Retour des activités artistiques, culturelles, professionnelles, économiques et sportives en Syrie ainsi que le très grand succès de la 61ème Foire internationale de Damas malgré les pressions américaines.