Ayssar Midani – SP4 Special Riposte du Hezbollah 06 09 2019

Sommaire :

– 00mn32 : Présentation du SitRep Spécial

– 01mn55 : Rappel concernant les provocations israéliennes d’origines contre l’Irak, la Syrie et le Liban. Rupture d’une règle de non agression de 2006 par Israël contre le Liban. Historique des provocations israéliennes d’origines avec une impunité soutenue par les occidentaux.

– 05mn27 : Avertissements du Sheikh Hassan Nasrallah après les provocations israéliennes. Réaction de peur israélienne avec évacuation des militaires et des civils dans les abris. Pressions occidentales sur le Liban pour empêcher la riposte du Hezbollah.

– 08mn16 : Provocations israéliennes d’origines condamnées par les pays de l’axe de la résistance et des personnalités politiques libanaises. Utilisation de missiles antichar Kornet. Ligne rouge dépassée. Riposte du Hezbollah dont l’opération porte le nom des deux martyrs tués en Syrie par Israël.

– 13mn52 : Coup au moral de la population israélienne des colonies à contrario de la sérénité relative des populations libanaises face aux bombardements israéliens en réponse à la riposte du Hezbollah. Protestations de généraux israéliens contre les décisions militaires de Netanyahou. Dénégations de Netanyahou sur les blessés et les morts démenties par des photos.

– 17mn55 : Sérénité des populations libanaises face à la menace de représailles et d’escalade avec Israël. Effets des tirs de missiles antichar kornet sur le blindé de transport de troupes israélien.

– 20mn42 : Félicitations venues de différents pays de l’axe de la résistance et de personnalités politiques libanaises en faveur de la riposte du Hezbollah. Violations de l’espace aérien libanais par les forces armées israéliennes désormais systématiquement combattues en réponse.

– 22mn52 : Tout le territoire israélien est à portée de tir des missiles du Hezbollah.

– 24mn14 : Une riposte israélienne modeste pour éviter une escalade militaire critique pour Tel aviv. Intrusion brutale de Netanyahou dans une ville palestinienne ayant un temple religieux d’importance.

– 29mn00 : Répression israélienne accrue contre les palestiniens de la marche du retour et a Al Aqsa pour la prière. Aggravation du blocus israélien contre Gaza.

– 32mn55 : Agressions, entraves et violation de la liberté religieuse d’imams druzes du Golan syrien occupé par l’armée israélienne.

– 35mn50 : Netanyahou en panique face à des sondages électoraux défavorables. Trump soutient mordicus Israël avec un veto.

– 39mn15 : Le front de l’axe de la résistance se renforce suite aux agressions perfides et mal calculées d’Israël. Rappel sur les liens historiques entre Israël et les terroristes en Syrie.

– 42mn53 : Situation a Idlib avec poursuite des agressions terroristes malgré le cessez-le-feu de l’armée syrienne. Duplicité Turco-américano-kurde. L’armée syrienne continuera à libérer le reste du territoire syrien occupé.