Ayssar Midani – Syrie SP3 Special Idlib du 30 08 2019

SitRep spécial Idlib SP3 pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

En cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2020. Pour tout renseignement :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 00mn37 : Présentation et animation de la bataille pour Khan Sheikhoun

– 02mn18 : Rappel sur les accords d’apaisement de tension avec la Turquie qu’elle n’a jamais respecté autour d’Idlib en plus de fournir des armes aux terroristes qui bombardent sans arrêt les civils syriens et l’armée syrienne.

– 04mn45 : Agressions terroristes et réponse de l’armée arabe syrienne avec au final la bataille de libération de Khan Sheikhoun. Rappel du false flag a l’arme chimique à Khan Sheikhoun.

– 07mn41 : Morek, poste de surveillance turc devenu obsolète car encerclé par l’armée arabe syrienne et panique d’Erdogan qui part pour Moscou afin de quémander un arrêt des combats.

– 10mn20 : Point d’observation de Morek encerclé et tentative de sauvetage militaire turc avorté par l’intervention des forces russo-syriennes. Perfide interprétation des accords de Sotchi par Erdogan pour justifier le maintient de la présence militaire turque en Syrie.

– 14mn54 : Nouveaux objectifs de liberation d’autres territoires par l’armée arabe syrienne. Les terroristes sur la défensive. Second poste d’observation turc encerclé

– 17mn37 : Discussions, débats et rencontres entre les services de renseignement de la Turquie, de la Russie et de la Syrie. Détermination syrienne à libérer son complètement son territoire de la présence militaire et hostile étrangère, en particulier Turque.

– 19mn30 : Tergiversations Turques en accords avec les USA malgré les kurdes du F.D.S. Résistance populaire syrienne aux exactions commises par des milices du F.D.S.

– 21mn50 : Conséquences de la victoire syrienne à Khan Sheikhoun par les agressions israéliennes contre la Syrie, le Liban, l’Irak (de l’axe de la résistance) et aussi par intérêts électoralistes de Netanyahou.

– 27mn12 : Le Sheikh Nasrallah affirme la détermination du Liban à lutter contre les différentes violations territoriales de son territoire par Israël. Représailles du Hezbollah contre Israël attendues.

– 28mn08 : L’armée israélienne apeurée. Constat visuel à la frontière par un journaliste. Peur et prise de conscience de soldats israéliens. Les autorités libanaises condamnent les actes d’agressions israéliens. Liens clairs de ces événements avec la victoire syrienne a Khan Sheikhoun

– 33mn41 : La foire internationale de Damas attire de nombreuses délégations étrangères malgré les menaces de sanctions américaines sur elles. La guerre contre la Syrie est également économique.

– 37mn37 : Les américains poursuivent leur politique de sanctions aussi contre l’Iran et tous les pays amis de la Syrie. Echec US de ce plan.

– 38mn33 : Délégation française en visite en Syrie autour de Thierry Mariani. Rencontre avec Bachar al assad. Rôle de la France et rapatriement des terroristes français au menu des échanges.