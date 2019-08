Ayssar Midani – SitRep Syrie n°68 du 16 aout 2019

Soixante-huitième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

En cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2020. Pour tout renseignement :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 01mn20 : Situation des palestiniens. Fête du pèlerinage entachée par des provocations des colons israéliens soutenus par la police israélienne. Profanation de la mosquée al-Aqsa

– 08mn40 : Agression aérienne israélienne contre la Syrie depuis le Nord de l’espace aérien libanais pour soutenir les terroristes d’Idlib en difficulté. Réponse militaire syrienne aux agressions terroristes contre les militaires et les civils dans le gouvernorat d’Idlib, Hama, Alep.

– 12mn05 : 40 villages syriens libérés des terroristes par l’armée syrienne dont les plus stratégiques, proches de Khan Cheikhoun, pour libérer l’autoroute Hama-Alep

– 15mn20 : Les terroristes fuient le front en commettant des crimes pour affamer et continuer de tuer la population après leur départ avec de très nombreuses mines qui tuent beaucoup d’enfants.

– 16mn38 : Agression de la base militaire russe de Hmeimim par un essaim de drones envoyé par les terroristes.

– 16mn50 : Duplicité turque apparente vis-à-vis des terroristes d’Idlib malgré le délai de neutralisation accordé par la Russie et la Syrie. Début de la bataille de libération d’Idlib en conséquence de la fourberie turque et des attaques terroristes. Un avion de chasse SU22 syrien abattu par les terroristes au dessus d’Idlib.

– 19mn15 : Les opposants politiques syriens sont abandonnés par Washington au profit de la création d’un commandement commun avec la Turquie qui commet une trahison de ses engagements pour renforcer l’occupation militaire du nord de la Syrie. Trahison turque des accords de Sotchi et d’Astana malgré les délais supplémentaires d’application des accords offerts par la Russie et la Syrie.

– 26mn22 : La Syrie condamne l’accord entre la Turquie et les USA à ses dépends. La Russie soutient explicitement la Syrie pour la libération de tous les territoires occupés par les terroristes et par les autres occupants étrangers comme les USA, la France, la Turquie et l’Angleterre.

– 28mn42 : Trahison d’Erdogan en même temps que la livraison du très puissant système anti aérien russe S-400 à la Turquie.

– 30mn46 : Sommet Russie-Turquie-Iran prévu en septembre prochain en Turquie avec conséquences de la trahison turque comme de la progression syrienne dans la bataille d’Idlib déjà lancée.

– 31mn32 : La chine soutient la Syrie. Rencontre Poutine-Macron en France, la Syrie au menu des discussions. Allemagne et France en observateurs a la dernière réunion d’Astana.

– 32mn46 : Situation concernant l’Iran. Fête de la victoire de la bataille de 2006 au Liban contre l’invasion israélienne. Suites de l’interception du pétrolier iranien par les britanniques à Gibraltar et suivi de l’interception d’un pétrolier britannique contrevenant par l’Iran.

– 38mn47 : La Russie va obliger la Turquie à respecter sa signature apposée à Astana (et Sotchi). Changement de rapport de force au Moyen-Orient malgré les convoitises occidentales dans la région.

– 40mn29 : Salons, Festivals, congrès scientifique, fêtes religieuses, victoires sportives, foire internationale de Damas, réouverture du souk d’Alep, Olympiade informatique. Olympiade militaire à Moscou avec l’armée syrienne.