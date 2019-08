Ayssar Midani – SitRep Syrie n°67 du 2 aout 2019

Soixante-septième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

– 01mn01 : Evocation de la situation des yéménites, des vénézuéliens, des iraniens soumis aux guerres impérialistes.

– 01mn42 : Situation des palestiniens à Jérusalem-est avec démolition sauvage de maisons pour expropriations ; interrogatoires d’enfants ; tortures et résistance ; tunnels sous la mosquée al Aqsa et profanations avec complicité US ; les autorités palestiniennes ont rompu les accords d’Oslo ; marche pour le retour avec répression par les israéliens.

– 12mn44 : Evocation de la situation du peuple libyen et l’histoire panafricaine du projet de Kadhafi que les occidentaux voulaient empêcher.

– 15mn18 : Parallèle entre le projet de destruction impérialiste en Libye et celui imposé à la Syrie surtout dans le domaine énergétique (gaz, pétrole) ; échec du plan américano-israelien de destruction de la Syrie.

– 17mn55 : Situation dans le gouvernorat d’Idlib soumis aux terroristes sponsorisés par l’occident et la Turquie ; Pillage des richesses archéologiques ; destructions de récoltes agricoles par incendie ; traitrise de factions kurdes contre la Syrie en aidant les américains a piller le pétrole pour entraver l’indépendance et l’autosuffisance de la Syrie.

– 22mn20 : Pillage du pétrole et massacre de populations syriennes par les américains dans la région de Deir-ez-zor pour entraver au maximum les lignes terrestres de transport entre l’Iran, l’Irak et la Syrie via l’occupation terroriste soutenue par les bases militaires US sur les frontières.

– 26mn40 : Stratégie américano-sioniste avec le « deal du siècle » contre le retour des palestiniens derrière la guerre terroriste contre la Syrie

– 27mn35 : Les pays du Moyen-Orient se réveillent face à la stratégie impérialiste et recommencent à développer leurs liens avec la Syrie ; réunion d’Astana n°13 avec la présence du Liban, de l’Irak et de la Jordanie en observateurs.

– 31mn31 : Situation à Idlib avec proposition de cessez-le-feu par la Syrie ; nouvelles agressions terroristes et frappes aériennes israéliennes contre la Syrie.

– 32mn38 : Massacre d’enfants par les missiles terroristes dans une école transformée en centre aéré pour les vacances scolaires ; réponse militaire syrienne a ces différentes violations du cessez-le-feu par les terroristes ; reprise de deux villages stratégiques par l’armée syrienne ; nouvelles tentatives de false flag à l’arme chimique par les « Casques Blancs » ; perspective de libération d’Idlib de la présence des terroristes.

– 37mn00 : Chantage de Trump à l’encontre des pays occidentaux qui refusent de récupérer leurs ressortissants terroristes prisonniers.

– 38mn55 : multiples rencontres diplomatiques avec les autorités syriennes ; Accords avec la Biélorussie ; Situation concernant l’Iran après l’arraisonnement du pétrolier iranien par les britannique et du pétrolier britannique par les iraniens ; rejet de la volonté occidentale de se mêler des affaires de la région du détroit d’Ormuz ; rencontres entre gardes-côtes iraniens émiratis.

– 43mn06 : fin de l’unilatéralisme ; conclusion