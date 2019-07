Ayssar Midani – SitRep Syrie n°66 du 19 juillet 2019

Soixante-sixième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

En cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour octobre 2019 (limite inscription le 13 juillet prochain !!!). Pour tout renseignement :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 01mn03 : Situation des Palestiniens

– 4mn48 : Résistance des Syriens du Golan occupé face aux plans d’aménagement confiscatoires israéliens.

– 5mn42 : Solidarité des syriens du Golan et des Palestiniens vis-à-vis des Vénézuéliens

– 7mn31 : Discours d’une ambassadrice américaine en Egypte en faveur du projet sioniste du « Grand Israël » face à son illégitimité historique.

– 12mn06 : Occupation terroriste du gouvernorat d’Idlib et perspectives historiques ainsi que les raisons de l’agression de la Syrie via les terroristes pour le compte d’Israël et des occidentaux. Stratégie syrienne de lutte anti terroriste.

– 17mn14 : Duplicité turque et refus du retour des terroristes dans leur pays d’origine depuis Idlib par les autorités des pays d’origine.

– 19mn24 : Conséquences et agressions terroristes contre les populations syriennes et contre les infrastructures civiles à Alep, Hama, Homs depuis le gouvernorat d’Idlib.

– 26mn21 : Attentats meurtrier contre un bus de l’armée syrienne avec de nombreux morts au sud du pays. Duplicité israélienne.

– 27mn48 : Résumé d’un discours du Sheikh Nasrallah sur l’augmentation de la coordination et des capacités militaires des membres de l’axe de la résistance face au plan d’agression d’Israel et malgré les sanctions économique illégitimes et criminelles.

– 32mn13 : Reconstruction permanentes en Syrie malgré les destructions continuelles provoquées par les terroristes et malgré le blocus économique ainsi que le pillage du pétrole syrien.

– 34mn49 : 1) Découvertes de caches d’armes de terroristes ; 2) Réunion d’Astana le 1er et 2 aout prochain ; 3) Point fort : Suites de l’arraisonnement du pétrolier iranien par les autorités britanniques de Gibraltar pour le compte des USA et leurs sanctions unilatérales contre l’Iran.

– 39mn00 : Découverte de 150 points utilisés en Europe par les USA pour le stockage d’armes nucléaires par comparaison aux accusations non prouvées de velléités de l’Iran de juste fabriquer sa 1ere bombe atomique.

– 41mn00 : Détermination des peuples de l’axe de la résistance et mise en échec du plan israélien contre le grand moyen orient. Hommage à la résilience du peuple syrien durement touché par le blocus occidental.

– 42mn45 : festivals culturels à Tartous, Alep, Lattaquié, Rastane, Sweida et au parc Tichrine a Damas. Foire internationale de Damas et Salons made in Syria.

– 45mn22 : Soutiens de personnalités religieuses libanaise et serbe pour le retour des refugiés syriens et pour le peuple syrien. Réception du président Bachar al Assad ainsi que sa visite dans un camp de jeunes Syriak.

– 47mn04 : Situation générale des réfugiés Syriens soumis à une rétention et à l’instrumentalisation des pays d’accueil obéissants aux occidentaux.