Ayssar Midani – SitRep Syrie n°65 du 5 juillet 2019

Soixante-cinquième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

En cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour octobre 2019 (limite inscription le 13 juillet prochain !!!). Pour tout renseignement :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 01mn23 : Situation des Palestiniens. Echec du sommet du Bahreïn à Manama. Manifestation pour faire capoter tous les complots. L’UNESCO condamne les destructions dans la partie ancienne de Jérusalem par les israéliens.

– 08mn59 : Rencontre tripartite Israël-USA-Russie en Israël. Position intransigeante de la Russie en faveur de la Syrie mais aussi de l’Iran suite a la destruction par Téhéran de l’avion espion sans pilote américain.

– 14mn00 : Les iraniens ont détruit un drone ultrasophistiqué américain dans leur espace aérien vers le détroit d’Hormuz. Tentatives occidentales d’impliquer l’Iran suite aux attaques suspectes contre des pétroliers pour provoquer une guerre régionale.

– 16mn54 : Agression Israélo – américaine de grande envergure et d’une rare violence contre la Syrie par plusieurs vagues de missiles.

– 22mn26 : Duplicité Turque a Idlib.

– 23mn20 : Les alliés de la Syrie ont condamné cette agression israélo – américaine contre la Syrie qui a porté plainte auprès de l’ONU. Preuve de soutient effectif israélo – américain en faveur des terroristes à Idlib en difficulté face a l’avancée de l’armée syrienne.

– 26mn39 : Armement terroriste rénové et complété par la Turquie et les USA via la Turquie. Complicité aussi des deux pays dans les attaques terroristes. La Syrie pleinement soutenue par la Russie dans son opération de libération du gouvernorat d’Idlib.

– 29mn09 : Duplicité de la Turquie qui entreprend une colonisation forcenée des terres et des populations syriennes autour d’Idlib.

– 31mn40 : La Russie constate la trahison de la Turquie sur ses obligations à Idlib suite aux accords de Sotchi

– 33mn07 : L’armée syrienne va désormais libérer la totalité du gouvernorat d’Idlib et elle commence d’abord par les zones les plus escarpées et donc longues à libérer.

– 34mn08 : Le Nord-est de la Syrie est en ébullition face aux exactions commises par les milices du FDS sur la population syrienne qui manifeste avec courage contre elles.

– 36mn14 : Situation du journaliste syrien kidnappé par les milices du PKK pour les avoir surpris et filmé en train de bruler les récoltes syriennes de céréales.

– 38mn22 : Arraisonnement d’un pétrolier iranien par la marine britannique dans les eaux internationales vers Gibraltar et suites dangereuses de l’affaire.

– 44mn00 : L’Irak, l’Iran et la Syrie se rencontrent pour lancer la création d’une ligne de chemin de fer directe pour améliorer leurs échanges. Cette décision contrarie totalement les plans américains dans la région.

– 47mn38 : Activité culturelles, sportives, commerciales, techniques et scientifiques en effervescence en Syrie.