Ayssar Midani SitRep Syrie n°64 du 18 juin 2019

Soixante-quatrième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

An cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 00mn03 à 00mn14 : Préambule / avertissement

– 00mn37 : Introduction 18 juin 1940 / Résistance à l’oppression des peuples syrien, palestinien, yéménite, vénézuélien, cubain, iranien.

– 06mn15 : Résistance des syriens sur le plateau du Golan occupé par Israël

– 08mn22 : Lutte du peuple palestinien. Rejet du « deal du siècle ». Destructions des maisons palestiniennes à proximité de Jérusalem-Est.

– 15mn13 : Liens entre les nombreuses agressions israéliennes contre la Syrie et la volonté d’en finir avec la question palestinienne. Volonté US de retirer le statut de réfugiés aux Palestiniens. Trahison de pays arabes complices d’Israël.

– 18mn40 : Unité des organisations palestiniennes contre le « deal du siècle ». Protestations multiples contre une visite de sionistes dans la maison d’un palestiniens assassiné par le Mossad en Tunisie. Trahison pour normalisation avec l’état sioniste.

– 21mn34 : Double agression aérienne israélienne contre la Syrie sur la base T4 et la banlieue de Damas pour tenter de sauver la mise aux terroristes d’Idlib. Provocations terroristes d’Idlib contre l’armée syrienne, l’armée russe et les civils syriens.

– 25mn12 : Bombardements terroristes sur plusieurs villages et de nombreuses victimes civiles en particulier lors d’un mariage dans la banlieue d’Alep.

– 28mn46 : Destructions terroristes des champs de cultures agricoles par engins incendiaires pour affamer la population syrienne.

– 31mn38 : Kidnapping d’un journaliste syrien par les milices du PKK pour avoir filmé en flagrant délit la destruction de récoltes syriennes par ces milices.

– 32mn40 : Agression chimique réelle des terroristes contre les civils syriens d’Alep.

– 33mn19 : Découverte de stocks de munitions, d’explosifs (avec plusieurs tonnes de C4) et d’armes (comme les missiles antichars TOW américains) dans la campagne grâce a la population syrienne.

– 36mn24 : A propos des attaques sur les pétroliers japonais et norvégien dans la mer d’Oman pour accuser l’Iran au moment d’une visite diplomatique japonaise.

– 39mn13 : L’Iran annonce avoir des preuves à fournir a une commission d’enquête de l’ONU sur l’attaque des pétroliers en mer d’Oman mais les USA et la Grande Bretagne n’en veulent pas. Parallèle sur les manigances anglo-américaines entre l’attaque des pétroliers et les suites du False flag à l’arme chimique de la Ghouta orientale en aout 2013 pour masquer la vraie attaque chimique en mars 2013 en Syrie.

– 42mn40 : Le ministre des affaires étrangères syrien en visite officielle en Chine qui soutient la lutte de Damas contre le terrorisme et demande aussi le départ des troupes étrangères illégales de Syrie.

– 44mn28 : Poursuite du retour des réfugiés syriens y compris de familles venues du camp d’al Rukban sous contrôle des terroristes et des américains. Festival d’Alep. Salon international de Damas. Examens des étudiants et lycéens. Olympiades et concours intelectuelles et techniques de jeunes syriens.

– 46mn35 : Conclusion