Ayssar Midani – SitRep Syrie n°63 du 31 mai 2019 partie 1 sur 1

Soixante-troisième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

ATTENTION !!!

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

– Agence d'information publique de la Syrie, SANA :

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

Sommaire :

– 00 mn 30 : Introduction

– 00 mn 46 : Situation des Palestiniens : opposition au contrat du siècle; Sommet en Arabie saoudite à la Mecque pour tenter de liquider la question palestinienne avec Israël et les USA ; Journée mondiale de Jérusalem ; 2 jeunes et un enfant palestiniens morts durant les manifestations de Vendredi 31 mai.

– 06 mn 25 : Sommet contre l’Iran à Bahreïn et celui des pays musulmans en Arabie saoudite.

– 08 mn 09 : Les terroristes du Front al Nosra à Idleb, soutenus par la Turquie et les occidentaux, continuent d’agresser violement les civils syriens, les forces russes et l’Armée syrienne ; Réunion éventée de chefs terroristes avec Erdogan ; Destruction des récoltes par missiles incendiaires terroristes.

– 15 mn 05 : Révolte des civils syriens autour de Hassaké contre les membres du F.D.S

– 16 mn 20 : Réponse militaire syrienne contre les terroristes d’Idlib qui piétinent les accords de cessez-le-feu de Sotchi.

– 18 mn 16 : Les pays de l’OTAN tentent de venir en aide aux terroristes d’Idleb avec des falses flags à l’arme chimique pour justifier d’intervenir contre la Syrie.

– 21 mn 57 : Présence illégale des forces américaines à al Tanf avec prise d’otage des 70 000 réfugiés syriens comme bouclier humain au camp d’al Rukban.

– 23 mn 55 : La souveraineté de la Syrie est sacrée. Les syriens sont seuls décideurs de leur avenir en Syrie.

– 26 mn 02 : La souffrance du peuple syrien vient des mesures de blocus économique, médical, énergétique décidées par les USA.

– 29 mn 21 : Les terroristes ne subissent aucun blocus économique, médical ou énergétique et pillent les ressources énergétiques de la Syrie.

– 31 mn 55 : Les syriens ne céderont pas face aux sanctions ; rappel des manipulations avec les mensonges occidentaux sur l’Irak en 2003 sur les armes de destruction massive.

– 33 mn 08 : Washington menace d’envoyer plus de troupes en Syrie ; demande expresse russo-syrienne du départ impératif des troupes américaines de Syrie.

– 34 mn 15 : Pillage et destruction des richesses archéologiques par les terroristes ainsi que par la Turquie.

– 36 mn 22 : Découverte de caches d’armes, de munitions et d’équipements médicaux sophistiqués. Les terroristes sont des mercenaires au service des pays occidentaux.

– 39 mn 15 : Hôpital de campagne très bien équipé et découverte d’un long tunnel et d’un stock de composants chimiques et d’explosifs.

– 41 mn 00 : Bombardement israélien contre Quneitra a coup de missiles pour tenter d’aider les terroristes d’Idlib.

– 42 mn 31 : Commémoration du massacre du 29 mai 1945 par la France ; 61eme Foire internationale de Damas ; Les étudiants syriens passent leurs examens ; Conclusion