Ayssar Midani – SitRep Syrie n°62 du 15 mai 2019

Soixante-deuxième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

– 00mn31 : Introduction

– 01mn37 : Situation des Palestiniens

– 11mn53 : Situation Syrienne à Idlib et offensive contre les terroristes du Front al Nosra

– 30mn45 : Situation Syrienne à l’Est de l’Euphrate sous occupation des FDS, des américains, des anglais et des français mais protestations des civils syriens pourtant martyrisés.

– 34mn42 : Pourparlers entre Mike Pompéo et Vladimir Poutine sur la Syrie, l’Iran et l’accord nucléaire ainsi que le recyclage des terroristes.

– 37mn24 : Départ du personnel diplomatique américain non essentiel d’Irak et tentative de false flag au large des cotes des Emirats arabes unis à Fujaïrah ciblant l’Iran.

– 42mn28 : Blocus économique, pétrolier et gazier contre la Syrie, l’Iran et les alliés de la Syrie comme la Russie

– 43mn20 : Désaccord de l’Union Européenne s’agissant des sanctions contre l’Iran et demande de Téhéran à l’UE pour libérer les avoirs iraniens.

– 45mn41 : Les américains dans l’impasse avec les nouvelles mesures contre l’Iran et la Syrie en renforçant leur détermination à résister à Washington

– 46mn24 : Conclusion