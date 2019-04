Ayssar Midani – SitRep Syrie n°60 du 8 avril 2019

Soixantième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

An cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 00mn30 : Introduction

– 01mn37 : Situation des Palestiniens dans les territoires occupés

– 06mn34 : Situation politique israélienne avec les élections (suite sur la situation des Palestiniens)

– 14mn04 : Situation au Golan Syrien occupé par Israël

– 16mn53 : Situation au Yémen

– 21mn03 : Agressions terroristes sur des villes de Syrie comme Alep, au nord de Hama depuis le gouvernorat d’Idlib. Duplicité de la Turquie en faveur des terroristes.

– 24mn00 : Implication des services français et belges pour aider les terroristes à utiliser des armes chimiques depuis Idlib (suite des agressions terroristes)

– 27mn52 : Bombardements criminels de la coalition US contre des civils syriens avec des armes prohibées

– 31mn26 : Colonisation et menace militaire turque contre le nord de la Syrie autour d’Afrine et destructions de champs d’oliviers

– 36mn56 : Echec du plan américain au moyen orient avec le triomphe de la Syrie et de ses alliés

– 39mn29 : Représailles économique contre l’Iran et la Russie en plus de la Syrie mais détermination des trois pays a poursuivre la lutte contre le terrorisme et le plan américain

– 41mn38 : Inscription de l’armée iranienne sur la liste noire des organisations terroristes de Washington et réponse équivalente de l’Iran.

– 42mn24 : Instrumentalisation des réfugiés syriens du camp d’al Rukban par les américains mais fuite de ces refugiés du camp au compte goutte

– 44mn05 : Retour des autres refugiés syriens comme ceux du Liban et de Turquie

– 44mn56 : fin