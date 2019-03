Ayssar Midani – SitRep Syrie n°59 du 21 mars 2019

Cinquante-neuvième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

An cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

AYSSAR MIDANI COMMUNIQUE :

Les Européens réunis à Bruxelles qui pretendent aider les réfugiés du camp Arroukban [al rukban] versent des millions de dollars aux terroristes des casques blancs qui prennent les réfugiés en otages, les empêchent de rentrer chez eux dans leurs villages libérés du terrorisme par l’armée Arabe Syrienne et n’hésitent pas à opérer des attaques chimiques …et en accusent l’armée et l’état syriens

Moscou et Damas demandent à l’ONU d’intervenir pour que les réfugiés du camp Arrukban [al Rukban] aux conditions inhumaines puissent retourner dans leurs villages … que le camp soit évacué …et que les américains quittent la base Altanf:

AYSSAR MIDANI : à voir absolument

il montre la fabrication des mensonges pendant la guerre contre la Syrie…mensonges fabriqués par les grandes chaînes internationales ….

photos de munitions et d’armes des terroristes découvertes dans des caches :

https://www.sana.sy/?p=915637

photos de drogue des terroristes saisies par l’Armée arabe syrienne :

https://www.sana.sy/?p=915157&tg_rhash=d4b381eabcd5f1

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 00mn45 : Situation des Palestiniens.

– 05mn35 : Exactions israéliennes sur la population syrienne du plateau du Golan syrien

– 06mn42 : Trump et Pompéo déclarent être favorables a l’annexion du Golan syrien par Israël. Rappel concernant les décisions de l’ONU

– 08mn53 : Lutte des habitants du Golan syrien occupé avec dénonciations et preuves apportées de la collusion entre les terroristes du Front al Nosra et Israël.

– 09mn42 : Découverte de stock et caches d’armes israéliennes des terroristes dans le Golan

– 10mn40 : Evocation de la situation et soutient a la population du Yémen

– 12mn05 : Situation des réfugiés syriens dans le camp d’al Rukban soumis aux Casques Blancs et aux terroristes sous direction militaire américaine. Faux retrait américain de Syrie.

– 14mn41 : Jeu perfide américain avec instrumentalisation du FDS et de Daesh contre les civiles syriens et son armée.

– 16mn30 : Situation dans le camp d’al Rukban (suite) (voir film avec le lien ci-joint)

– 18mn37 : Vidéo « le Veto » dénonçant la fabrique de propagande contre la Syrie par les médias occidentaux (voir le lien de la vidéo ci-joint).

– 19mn19 : Situation dans le camp d’al Rukban (suite)

– 20mn24 : Renforcement de la tactique américaine pour rompre la liaison terrestre entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et le Liban

– 21mn02 : Réunion de travail entre les ministres de la défense de l’Iran, de l’Irak et de Syrie contre le terrorisme

– 23mn41 : Sanctions américaines supplémentaires contre les alliés de la Syrie en début mars dernier.

– 25mn00 : Retour sur l’objet de la rencontre des trois ministres de la défense (Iran, Irak, Syrie) et arrivée de Sergei Choïgou, ministre russe de la défense pour une réunion à quatre.

– 27mn41 : Suite possible de cette réunion entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Russie qui pourrait préparer le lancement de l’offensive finale contre le gouvernorat d’Idlib très bientôt du fait de la duplicité turque.

– 30mn40 : Déclarations mensongères dans les rapports sur les armes chimiques pour charger la Syrie et dédouaner les Casques blancs

– 32mn21 : Menace de false flags à l’arme chimique par les Casques blancs a Idlib et au camp d’al Rukban

– 33mn32 : L’armée syrienne continu de nettoyer les zones libérées des terroristes. Découvertes de caches d’armes, de munitions et de drogues

– 35mn21 : Démantèlement d’un réseau de trafic d’antiquités volées par les terroristes

– 36mn21 : résumé de la rencontre des 4 ministres de la défense (Iran, Irak , Syrie, Russie)

– 39mn02 : 2 réunions qui consacrent le retour de la Syrie parmi les nations arabes (parlements arabes, avocats en Tunisie)

– 42mn26 : Conclusion