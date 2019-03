Ayssar Midani – SitRep Syrie n°58 du 8 mars 2019 en 1 partie

Cinquante-huitième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos, même si par exemple YouTube venait a supprimer notre compte, il resterait plusieurs autres plateformes ou trouver ces vidéos comme RuTube ou Dailymotion (par exemple). Solid.Tube centralise ainsi toutes les adresses des vidéos pour ne jamais être en rupture d’accès :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

An cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

– 00 min 43 : fête des femmes en Syrie

– 01 min 18 : Palestiniens : fêtes des femmes palestiniennes. Marche du retour. Bilan global des victimes de la répression israélienne. Rapport de l’ONU sur la répression israélienne. Destructions d’habitations. Arrestations et stérilisations d’enfants palestiniens.

– 05 min 56 : L’armée israélienne frappe le sud de la bande de Gaza à coup de canons de chars d’assaut. Fuite en avant de Netanyahu pour tenter d’échapper à des poursuites judiciaires. Prédation sur le pétrole palestinien.

– 07 min 50 : Pensée pour la situation catastrophique de la population du Yémen et persécutions de celle du Golan occupé soumise à Israël.

– 10 min 58 : L’aviation israélienne participe aux bombardements et au blocus contre le Yémen et viole l’espace aérien libanais.

– 12 min 52 : Situation générale en Syrie. Situation dans le gouvernorat d’Idlib. La Turquie joue un jeu trouble en faveur des terroristes du Front al Nosra.

– 15 min 01 : L’armée syrienne est soumise à des frappes américaines quand elle veut neutraliser Daesh à l’Est de l’Euphrate. Jeu trouble des américains en faveur de Daesh pour neutraliser la liaison terrestre entre la Syrie, l’Irak, le Liban et l’Iran.

– 16 min 35 : Les américains ne se retirent pas de Syrie et bombardent des civils au phosphore blanc et aux bombes a fragmentations à l’Est de l’Euphrate. Sortie des tunnels puis protection et exfiltration US de Daesh et des familles terroristes des tunnels. Duplicité de la Turquie au Nord de la Syrie.

– 20 min 24 : Situation catastrophique dans le camp d’al Rukban. Echec de la tentative d’évacuation des réfugiés du camp par les Syriens, les russes et l’ONU.

– 23 min 09 : Situation des réfugiés syriens au passage syro-jordanien d’Enssib et du Liban

– 24 min 52 : La Syrie invitée à un conseil des parlements arabes et soutient au front de la résistance.

– 27 min 52 : Visite du président syrien Bachar el Assad en Iran

– 30 min 55 : L’Angleterre met le Hezbollah sur la liste des organisations antisémites. Menace de criminalisation de l’antisionisme en France et en Angleterre. Natanyahu revenu bredouille d’une rencontre avec Vladimir Poutine

– 33 min 44 : L’armée syrienne réplique aux violations du cessez-le-feu par les terroristes d’Idlib

– 33 min 32 : La milice populaire chiite irakienne s’attaque à Daesh en Irak. Exfiltration de Daesh par les USA pour menacer l’Asie centrale (Chine et Russie)

– 36 min 46 : situation des réfugiés syriens (rappel et complément d’infos)

– 38 min 30 : Infos courtes : du C4 et des pilules de Captagon de et pour les terroristes

– 40 min 25 : Reprise économique Syrien. Restauration de chemin de fer qui réduit les coûts de transport. Expositions et salons en et hors de Syrie pour le made in Syria

– 41 min 37 : Conclusion : La Syrie résiste toujours. Rappel sur le blocus médiatique de la Syrie.