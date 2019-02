Ayssar Midani – SitRep Syrie n°57 du 22 février 2019 en 1 partie

Cinquante-septième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

– 00 mn 46 : Situation des Palestiniens en Palestine occupée

– 06 mn 04 : Congres de Varsovie contre l’Iran instrumentalisé par Netanyahu pour les élections prochaines en Israël.

– 10 mn 06 : Situation des familles de Palestiniens prisonniers spoliées des indemnités financières par Israël (retour momentané du sujet). Volonté israélienne d’annexer le plateau syrien du Golan. Israël viol le ciel libanais

– 12 mn 53 : Annonce inattendue de la criminalisation de l’antisionisme par Emmanuel Macron a la tribune du diner annuel du CRIF

– 18 mn 59 : Sommet de Sotchi avec l’Iran, la Turquie et la Russie et durcissement du ton de Vladimir Poutine contre Ankara.

– 20 mn 30 : Ambigüité des positions américaines sur la présence de forces militaires US en Syrie. Menace Turques contre les FDS.

– 27 mn 16 : Situation tragique des réfugiés syriens du camp d’al Rukban soumis aux terroristes dirigés par les forces militaires US de la base américaine d’al Tanf

– 31 mn 44 : Situation difficile des civils syriens en Syrie soumis au blocus énergétique américain et aux bombardements des centrales électriques/thermiques par les terroristes. Tentative de nouveau false-flag a l’arme chimique dans le gouvernorat d’Idlib par les « casques blancs »

– 36 mn 36 : Duplicité de la Turquie qui fournit des armes de plus en plus sophistiqués et performantes aux terroristes du gouvernorat d’Idlib.

– 38 mn 14 : Fausse lutte des forces américaines contre les terroristes pour justifier leur présence en Syrie. Retour inéluctable du gouvernorat d’Idlib au sein de la Syrie.

– 41 mn 49 : Réponse systématique de l’armée arabe syrienne aux bombardements et attaques terroristes venant du gouvernorat d’Idlib

– 42 mn 41 : Soutient de la Syrie au Vénézuela soumis a la menace d’une intervention militaire US et soutient du Venezuela à la Syrie. Situation en progrès concernant le retour des réfugiés syriens

– 46 mn 02 : Exfiltration américaine des terroristes de Daesh et leur famille de l’est de l’Euphrate en Syrie