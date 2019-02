Ayssar Midani – SitRep Syrie n°56 du 8 février 2019 en 2 parties

Partie 1 :

Partie 2 :

Cinquante-sixième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Partie 1 : https://youtu.be/hm0HBCLwmI8

Partie 2 : https://youtu.be/MWP8VQSAFtA

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos, même si par exemple YouTube venait a supprimer notre compte, il resterait plusieurs autres plateformes ou trouver ces vidéos comme RuTube ou Dailymotion (par exemple). Solid.Tube centralise ainsi toutes les adresses des vidéos pour ne jamais être en rupture d’accès :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

An cas de souci, le point d’information central reste la page de Thom Aldrin sur le réseau social Vkontakte (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

Partie 1 :

– 00 mn 48 : Palestiniens, 46 eme marche du retour, bilan des victimes, soutient aux prisonniers

– 6 mn 34 : Découvertes d’armes et munitions israéliennes dans les caches des terroristes en Syrie

– 8 mn 05 : Gouvernorat d’Idleb avec terroristes, Troupes et coalition US à l’Est de l’Euphrate

– 8 mn 52 : Trump, le retrait des troupes US et menace à Ankara au sujet des kurdes du FDS

– 10 mn 08 : Rencontre Poutine – Erdogan et Turquie – Iran, Astana 12 à Sotchi et démilitarisation de la zone terroriste d’Idleb

– 12 mn 22 : Conflit entre terroristes a Idleb et domination totale du Front al Nosra aidé par la Turquie, civils syriens martyrisés

– 16 mn 33 : Pression Russe et iranienne le 14 février contre la Turquie pour la forcer a appliquer les accords d’Astana sur Idleb

– 18 mn 39 : Attaques terroristes contre l’armée syrienne sur le front d’Idleb et bombardements de l’armée syrienne par la coalition US qui protège l’avancée terroriste dans l’Est syrien

– 26 mn 54 : Bombardements et violation de la souveraineté syrienne par Israël et condamnations russo-syriennes à l’ONU contre ce type d’agissement

– 28 mn 37 : La Russie demande le départ de Syrie de troupes étrangères présentes illégalement, maintient des troupes françaises au Nord-Est

– 31 mn 01 : Nouvelles sanctions US contre les pays et les entreprises pour la reconstruction de la Syrie et contre la participation au BDS contre Israël

– 34 mn 20 : Impérialisme US derrière le coup d’Etat au Venezuela et découverte d’armes cachées dans le fret aérien d’aide humanitaire américain

– 41 mn 38 : Comportement de l’impérialisme US pendant le Shutdown et comparaison avec l’attitude d’Israël

Partie 2 :

– 00 mn 30 : Les terroristes a Idleb, continuent de stocker des matières mortelles et dénonciation russe de cette situation et dénonce les préparatifs sournois des casques blancs

– 1 mn 50 : Situation catastrophique des civils syriens du camps d’al Rukban soumis aux terroristes et aux forces américaines

– 3 mn 43 : Conséquences possibles de la réunion de Varsovie qui vise l’Iran

– 5 mn 13 : l’Iran fête 40 ans de révolution malgré les sanctions US

– 7 mn 14 : Rappel sur les crimes de guerre commis par l’Arabie saoudite contre la population civile du Yemen impunis et non dénoncé par l’ONU

– 8 mn 13 : Retour des réfugiés syriens en Syrie

– 10 mn 14 : Liban/Beyrouth et sommet économique arabe avec absence de la Syrie et gouvernement libanais enfin constitué

– 13 mn 35 : Un Hôpital anticancer fonctionne malgré le blocus contre la Syrie et redémarrage industriel avec retour dans les zones libérées

– 18 mn 40 : Restauration de la Raffinerie de pétrole de Homs malgré le blocus sur les pièces de rechange

– 19 mn 58 : Campagne syrienne de vaccination antipolio pour les enfants

– 20 mn 58 : Appel d’Ayssar au retour de ses compatriotes en Syrie et conclusion