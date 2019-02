Dimitri de Kochko – Ukraine Guerre religieuse – N11 du 06 02 2019 en 2 parties

Partie 1 :

Partie 2 :

Dimitri de Kochko – « Ukraine: guerre religieuse » – émission n°11 – du 6 février 2019 – en 2 parties

Emission sur la tentative de destruction de l’Eglise orthodoxe Ukrainienne du Patriarcat de Moscou par manigance du président sortant de l’Ukraine avec création d’une nouvelle Eglise et spoliation des lieux de culte de l’Eglise canonique (Eglise Orthodoxe Ukrainienne du Patriarcat de Moscou) en utilisant les bataillons nationalistes et néo nazis ukrainiens pour en chasser les fidèles et récupérer les édifices religieux.

Partie 1 : https://youtu.be/wx5w3waBZw0

Partie 2 : https://youtu.be/AiuDtSbQNjg

L’excellent journaliste Dimitri de Kochko qui a voulu garder son intégrité morale et professionnelle intacte, s’est malheureusement confronté à la doxa atlantiste du milieu journalistique occidental qui ne supporte plus la moindre contradiction à son discours dominant.

Jugé péremptoirement trop favorable a la « propagande » russe, il fut discrètement black-listé des que le rôle de « bad boy » qu’on lui faisait jouer, à son corps défendant, ne suffisait plus pour tenter de discréditer la Russie aux yeux des téléspectateurs.

Eveil Français TV, sensible au travail de bons mais bien trop rares journalistes, scandalisé par le traitement qu’il continu de subir de la profession, a décidé de lui offrir sa tribune médiatique.

Eveil Français tient ainsi a contrecarrer la stratégie infecte qui le vise, alors que sa rigueur à tous point de vue, est un exemple pour tout jeune journaliste à une époque de trouble profond ou le mensonge tient lieu de vérité indiscutable.

Dimitri reviendra aussi souvent qu’il le souhaite pour nous offrir sa vision et son analyse sur bien des sujets importants !!

« Tarass Boulba » est un roman historique de Nikolaï Vasilievitch Gogol publié en 1843. Une première version est parue en janvier 1835 :

Résumé

Cosaque ukrainien belliqueux, Tarass Boulba entre en guerre contre les Polonais pour défendre la foi orthodoxe. Mais son fils cadet tombe amoureux d’une belle Polonaise, fille du gouverneur de Kovno. Par ailleurs, les Cosaques sont mis en déroute par les troupes polonaises arrivées en renfort. Un roman, épopée et satire tout à la fois, paru en 1843

https://www.laprocure.com/tarass-boulba-nikolai-vasilievitch-gogol/9782081223219.html

– Un site de lutte contre la russophobie hystérique par l’apport d’informations et d’analyses qui la démonte pièce par pièce et explique son origine :

http://stoprussophobie.info/