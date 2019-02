CRI Franck Pucciarelli – Sitrep Libye n°11 du 5 février 2019 en 1 partie

Onzième Rapport de situation (SitRep) sur la Libye par Franck Pucciarelli, coordinateur général pour l’Europe du Comité Révolutionnaire International et Porte-parole du conseil suprême des tribus Libyennes de la Jamahiriya arabe Libyenne (Issue de la révolution verte de feu le Colonel Mouammar Kadhafi, premier Guide Libyen de la Jamahiriya)

Sommaire :

– à 0 mn 56 s

Point sur la situation en Libye et conséquences des nouveaux combats a Tripoli il y a 3 semaines et position délicate de Ghassan Salamé, envoyé spécial de l’ONU en Libye.

– à 8 mn 27

La France bombarde une colonne de véhicules de rebelles Tchadiens venant de Libye et présence de forces israéliennes au Tchad

– à 12 mn 04

La Francafrique continu de pourrir la vie des africains avec la poursuite d’une prédation économique sous couvert de lutte contre le terrorisme

– à 14 mn 35

Kemi Seba: sa soi-disant implication dans un incident diplomatique entre l’Italie et la France à propos du Franc CFA, du Dinar-or de Mouammar Kadhafi et duplicité italienne passée et présente

– à 20 mn 07

Actualité des Tribus et des cités Libyennes: refus de participer a une conférence inter-libyenne sous l’égide de l’ONU et préparation d’une réunion inter-libyenne des Tribus pour l’avenir de la Libye sans ingérence extérieure

– à 24 mn 15

Impérialisme antidémocratique et conséquences sur le Vénézuéla en comparaison avec la situation et le traitement gouvernemental inique des Gilets Jaunes en France

– à 34 mn 23

Conclusion

Elections en Libye : le fantasme de Macron

1ere tentative fin mai :

Libye : accord à Paris pour la tenue d’élections en décembre 2018

Nouvelle évocation de ces élections lors de la conférence de presse à l’Elysée avec Macron et en présence du prince du Qatar ce 6 juillet 2018

Macron déterminé à faire avancer l’accord de Paris sur la Libye

le 27 août 2018 :

Sarkozy-Kadhafi. Histoire secrète d’une trahison – Broché – 4 septembre 2013

de Catherine Graciet:

Objectif kadhafi: 42 ans de guerres secretes contre le guide de la jamahiriya arabe libyenne – Broché – 19 octobre 2016

de Patrick Mbeko :

– La page Facebook du Comité Révolutionnaire International :

– Le site internet de Mathaba média :

