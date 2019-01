Ayssar Midani – SitRep Syrie n°55 du 23 janvier 2019 en 1 partie

Cinquante-cinquième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Sommaire :

00 mn 50 – Climat en Syrie

02 mn 14 – Conditions de vie des réfugiés syriens soumis au climat de la région

03 mn 13 – instrumentalisation des réfugiés syriens par les pays d’accueil et diverses organisations

05 mn 28 – Retour des réfugiés syriens en Syrie

07 mn 32 – Situation des palestiniens en Palestine occupée

13 mn 17 – Situation des Syriens du Golan soumis à la prédation d’Israël

16 mn 41 – Prisonniers politiques syriens en Israël pour dénonciation de collusion entre Israël et les terroristes et instrumentalisation israélienne des accords de séparation de 1974

19 mn 08 – Bombardements israéliens contre la Syrie et déclaration et avertissements du Dr Bachar al jaafari au conseil de sécurité contre Israël

26 mn 36 – Bombardements de civils syriens par la coalition US dans les régions Est et Nord-Est de la Syrie

29 mn 09 – Volte-Face de Trump sur le retrait des troupes US de Syrie avec la venue de Pompéo et de Bolton au proche et moyen orient

32 mn 07 – Les USA menacent la Turquie au sujet du FDS an cas d’attaque

34 mn 15 – Le front al Nosra qui reçoit en coulisse le soutient de la Turquie, s’empare de la totalité du gouvernorat d’Ibleb

35 mn 57 – Turquisation forcenée des zones sous occupation turque dans le nord de la Syrie

36 mn 35 – Rencontre Poutine – Erdogan au sujet de l’application des accords de Sotchi en Syrie

40 mn 53 – recrudescence des attaques terroristes contre des villages et l’armée arabe syrienne depuis l’annonce du faux retrait américain de Syrie

42 mn 12 – Attentat à la voiture piégée à Lattaquié et tentative d’infiltration de Daesh vers Palmyre

44 mn 19 – Blocus économique de la Syrie et pénurie énergétique provoquée par les sanctions américaines

45 mn 38 – Conclusion et fin du Sitrep