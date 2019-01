Ayssar Midani – SitRep Syrie n°54 du 11 janv 2019 en 1 partie

Cinquante-quatrième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/aysar.midani (nouveau compte facebook)

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

ATTENTION !!! :

Eveil Français TV à désormais créé un compte sur la plateforme Solid.Tube qui devient un point névralgique pour accéder à toutes nos vidéos, même si par exemple YouTube venait a supprimer notre compte, il resterait plusieurs autres plateformes ou trouver ces vidéos comme RuTube ou Dailymotion (par exemple). Solid.Tube centralise ainsi toutes les adresses des vidéos pour ne jamais être en rupture d’accès :

https://solid.tube/channel/eveil-francais-tv

Mise a jour : Le site Solid.Tube semble avoir quelques soucis pour l’instant donc en attendant, le point d’info névralgique est sur le compte VKontakte de Thom Aldrin (https://vk.com/thomaldrin)

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie pour le printemps 2019 :

rcsfrance@gmail.com

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Compte YouTube de la chaine syrienne « Syria Alikhbaria » :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A

***************************************************************

Sommaire :

Actualité en Palestine occupée :

– 01 mn 25 – Marche du retour et bilan humain

– 02 mn 25 – Situation à Gaza

– 08 mn 25 – Invasion israélienne de Ramallah

– 09 mn 10 – Arrestation journalistes syriens

– 10 mn 40 – John Bolton en Israël contre les chinois et pour rassurer sur le retrait US de Syrie

Damas, lutte anti-terroristes et violation de souveraineté irakienne par les USA :

– 12 mn 25 – Multiples délégations étrangères de haut niveau en visite a Damas

– 13 mn 50 – Accord pour combattre en commun les terroristes entre la Syrie et l’Irak

– 18 mn 35 – Résistance populaire syrienne a la présence des militaires US en retrait de Syrie

La Russie, la Turquie, le retrait US et le dialogue de Damas avec le Kurdes syriens :

– 19 mn 20 – Retrait US suspect, état d’âme de Trump, embarra Français et volte face kurde

– 23 mn 30 – Les russes demandent la poursuite du dialogue Damas – Kurdes syriens

– 23 mn 55 – Les USA demandent a la Turquie de ne pas attaquer leurs alliés kurdes en Syrie

– 25 mn 10 – La police militaire russe surveille Manbij et les forces pro turques

Situation dans le gouvernorat d’Idleb occupé par les terroristes :

– 27 mn 45 – Le Front al Nosra prends le contrôle de toute la zone d’Idleb

– 28 mn 00 – Rappel sur les accords de Sotchi

– 29 mn 15 – Les russes donnent un nouveau délai à Erdogan pour faire appliquer les accords de Sotchi

– 29 mn 50 – 1000 violations de trêve par les terroristes et demande énergique russe contre ces mêmes terroristes

– 30 mn 30 – Guerre du Front al Nosra contre les autres factions terroristes pour s’emparer de leurs armes et de leur territoire avec l’aide de la Turquie

– 31 mn 50 – Fuite des populations syriennes soumises aux combats entre terroristes a Idleb

– 32 mn 55 – Pressions de la Russie envers Erdogan pour plus d’intransigeance à Idleb

– 36 mn 55 – Les terroristes étrangers compliquent la libération du gouvernorat d’Idleb

Situation des réfugiés syriens et plaintes Libanaises contre Israël :

– 38 mn 40 – Retour continu des réfugiés Syriens et mesures de réintégration

– 40 mn 35 – Contradiction des pays d’accueil des refugiés syriens utilisés pour la propagande occidentale anti syrienne

– 43 mn 10 – Plaintes du Liban pour violations répétées de la souveraineté par Israël