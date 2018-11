Christelle Néant – Donbass SitRep n°113 du 3 novembre 2018

Cent-treizième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Rapport offert par Christelle Néant de l’agence de presse DONi press et Donbass-Insider (http://donbass-insider.com/fr et a présent le retour de https://dnipress.com/fr/ )

Pour les dons humanitaires, demandez les modalités directement a Christelle : ulfdis@dnipress.com (Attention : merci de NE PAS envoyer de dons directement sur cette adresse via PayPal, elle n’est pas reliée à son compte).

Voir le sommaire tout en bas…

Les liens d’infos complémentaires au SitRep :

– Bilan des bombardements et des victimes dans la Donbass cause par les frappes de l’armée ukrainienne et utilisation de nombreux drones :

1)http://ombudsmandnr.ru/obzor-sotsialno-gumanitarnoy-situatsii-slozhivsheysya-na-territorii-donetskoy-narodnoy-respubliki-vsledstvie-voennyih-deystviy-v-period-c-27-oktyabrya-po-2-noyabrya-2018-goda/

2)http://armiyadnr.su/news/brifing-oficialnogo-predstavitelya-upravleniya-narodnoy-milicii-dnr-po-obstanovke-na-02-11-2018

– Bilan des bombardements ukrainiens pendant 5 jours a Sakhanka:

http://www.donbass-insider.com/fr/2018/11/01/cinq-jours-de-tirs-et-de-bombardements-des-fau-sur-sakhanka-rpd/

– Les forces armées ukrainiennes bombardement Staromikhailovka mais aussi avec des drones :

http://www.donbass-insider.com/fr/2018/10/30/les-fau-bombardent-staromikhailovka-huit-maisons-endommagees/

– L’armée ukrainienne continu de voir le désistement de ses soldats pour cause de mauvaises conditions de vie sur le front :

http://armiyadnr.su/news/brifing-oficialnogo-predstavitelya-upravleniya-narodnoy-milicii-dnr-po-obstanovke-na-02-11-2018

– Les occidentaux protestent a l’ONU contre les élections du 11 novembre prochain dans le Donbass tout en restant silencieux au sujet des victimes civiles des bombardements criminels ukrainiens:

http://www.donbass-insider.com/fr/2018/10/31/mascarade-onu-concernant-les-elections-dans-le-donbass/

– Les autorités russes finissent par lancer des sanctions contre l’Ukraine en réponse aux sanctions ukrainiennes contre la Russie :

http://www.donbass-insider.com/fr/2018/11/02/autorites-ukrainiennes-post-maidan-frappees-par-les-sanctions-russes/

– Une société américaine a signé un contrat avec l’Ukraine pour se débarrasser de déchets nucléaires dans la région proche de Tchernobyl :

http://armiyadnr.su/news/brifing-oficialnogo-predstavitelya-upravleniya-narodnoy-milicii-dnr-po-obstanovke-na-02-11-2018

– Des ukrainiens ont fait modifier le nom de l’assemblée ukrainienne par google map. Pour une lettre de plus, « l’assemblée suprême » devient « la trahison suprême »

https://fr.sputniknews.com/international/201810231038613708-rada-supreme-urkaine-google-maps/

**************************************************************

Sommaire :

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 3 novembre 2018 :

SITUATION MILITAIRE

01‘10 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

03’37 » – Cinq jours de bombardement continus à Sakhanka

09’22 » – L’armée ukrainienne s’acharne sur Staromikaïlovka

12’00 » – Les Forces Armées Ukrainiennes continuent de perdre des soldats

ONU

12’43 » – Mascarade à l’ONU à propos des élections qui doivent avoir lieu en RPD et en RPL

UKRAINE

26‘10 » – La Russie prend des sanctions contre les autorités ukrainiennes

30‘46 » – Kiev veut transformer l’Ukraine en dépotoir nucléaire

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

32’27 » – Google Maps renomme la Rada en « Trahison suprême »

35’10 » – Conclusion