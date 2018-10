Les USA préparent-ils une tres grave escalade contre la Russie, la Syrie et l’Iran des le 4 novembre prochain ??…

ANALYSE :

L’ETAT PROFOND AMÉRICAIN (LES JÉSUITES) A MANIFESTEMENT DÉCIDÉ DE POUSSER TRÈS FORT EN DIRECTION D’UNE ESCALADE GRAVISSIME DES LE 4 NOVEMBRE PROCHAIN…AVEC LE RISQUE TRÈS ÉLEVÉ QUE CA SE TERMINE PAR UN CONFLIT MONDIAL !!!!

EN EFFET, TROIS ÉLÉMENTS PERMETTENT D’EN ARRIVER A CETTE CONCLUSION ET DANS LES TROIS, LES USA SONT DIRECTEMENT ACTEUR DE LA DÉGRADATION MAJEURE DE LA SITUATION A VENIR !!!

LE 4 NOVEMBRE EST UNE DATE QUI NE TOMBE PAS AU HASARD, CETTE DATE LIMITE A ÉTÉ CHOISIE PAR LES AMÉRICAINS DANS DEUX CAS MAJEURS :

LE PREMIER EST CELUI DE L’ULTIMATUM DE WASHINGTON A TOUT PAYS QUI ACHÈTERAIT DU PÉTROLE A L’IRAN APRES CETTE DATE ET QUI S’EXPOSERAIT A DES SANCTIONS US…CE QUI REVIENT A INSTALLER UN BLOCUS AUTOUR DE L’IRAN !!!

JE CITE UN EXTRAIT D’UN ARTICLE RÉCENT DE SPUTNIK NEWS SUR CE SUJET ET PORTANT LE TITRE : « Quel impact des sanctions US contre l’Iran sur les prix du pétrole? La réponse de Téhéran

Washington a menacé de sanctions les pays qui achèteront du brut iranien à compter du 4 novembre. Selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, cette mesure exercera un sérieux impact non seulement sur les prix du pétrole, mais sur tout le Proche-Orient. »

L’IRAN MENACE DE BLOQUER LE DETROIT D’ORMUZ DONT ELLE SEMBLE AVOIR PRIT LE CONTRÔLE RÉCEMMENT AVEC SA MARINE…LA VIOLENTE RÉACTION MILITAIRE AMÉRICAINE EST TOTALEMENT PRÉVISIBLE AU CAS OU TÉHÉRAN MET SA MENACE A EXÉCUTION. CE QUI, COMPTE TENU DE LA DÉTERMINATION US A ÉTRANGLER L’IRAN, EST PRESQUE INÉVITABLE !!!

LE DEUXIEME EST CETTE MENACE AMÉRICAINE CONTRE LA RUSSIE AU CAS OU ELLE REFUSERAIT DE RECONNAÎTRE SON IMPLICATION DANS L’EMPOISONNEMENT PRÉSUMÉ DES SKRIPAL EN ANGLETERRE…DES MESURES LES PLUS SÉVÈRES SONT ÉVOQUÉS PAR WASHINGTON EN CES TERMES…

JE CITES UN EXTRAIT DE LA PUBLICATION TRADUITE ET RETRANSCRITE DE BRIAN KALMAN (SOUTH FRONT) LISIBLE SUR LE SITE DU SAKER FRANCOPHONE : « Le jeudi 13 septembre, la secrétaire d’État adjointe, Manisha Singh, a déclaré devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis que les États-Unis appliqueraient les sanctions les plus sévères contre la Russie, y compris la rupture de tous les liens diplomatiques, si la Russie refusait de reconnaître sa culpabilité dans l’assassinat de Skripal et de se soumettre aux inspections internationales de l’OIAC pour ses programmes présumés d’armes chimiques et biologiques. Elle a déclaré que la Russie devrait satisfaire à cette exigence avant la date arbitraire du 4 novembre, fixée par les États-Unis conformément à une loi américaine, et non à une loi internationale. »

ICI ENCORE, LA DATE BUTOIR DU 4 NOVEMBRE SERT DE RÉFÉRENCE !!!

SI VOUS CROYEZ ENCORE AU HASARD, MOI PLUS DU TOUT …ET DEPUIS LONGTEMPS !!!

LE TROISIÈME ÉLÉMENT EST DIRECTEMENT EN LIEN AVEC LA SITUATION DANS LE GOUVERNORAT D’IDLEB OU DE NOMBREUSES FACTIONS TERRORISTES REFUSENT L’ACCORD RUSSO TURC.

CET ACCORD AVAIT POUR BUT D’ÉVITER LE LANCEMENT DE L’OFFENSIVE FINALE QUI AURAIT PRESQUE AUTOMATIQUEMENT ET INVOLONTAIREMENT DÉCLENCHÉ LES REPRÉSAILLES DES FORCES MILITAIRES AMÉRICAINES (UNE FOIS LE GOUVERNORAT D’IDLEB LIBÉRÉ DES TERRORISTES, LA PRÉSENCE MILITAIRE US EN SYRIE N’AVAIT PLUS AUCUNE JUSTIFICATION…ISSUE IMPOSSIBLE A ACCEPTER DE LA PART DE WASHINGTON !!!)….

APRES CE REFUS CATÉGORIQUE DES TERRORISTES, IL NE FAIT ALORS AUCUN DOUTE QUE CETTE OFFENSIVE AURA LIEU TÔT OU TARD ET MÊME SI LES RUSSES ONT RÉUSSI A ÉVENTER LES PRÉPARATIFS DE FALSE FLAG A L’ARME CHIMIQUE PAR LES CASQUES BLANCS DANS LA ZONE TENUE PAR LES TERRORISTES POUR EMPÊCHER LES AMÉRICAINS DE S’EN SERVIR COMME PRÉTEXTE, LES AMÉRICAINS ONT DÉSORMAIS AFFIRMÉ DEPUIS PEUT QUE MÊME EN CAS DE NON UTILISATION D’ARME CHIMIQUE, LES FORCES US FRAPPERAIENT QUAND MÊME LES FORCES SYRIENNES POUR DES RAISONS HUMANITAIRES…OUI, HUMANITAIRES !!!…

QUELLE CYNISME !!!

AUTREMENT DIT L’AFFRONTEMENT SEMBLE CLAIREMENT INÉVITABLE !!!!!!

CE QUI RENFORCE LE SENTIMENT QUE QUELQUE CHOSE DE TRÈS GRAVE SE PRÉPARE, C’EST QUE L’ARMADA NAVAL RUSSE EST TOUJOURS PRÉSENT A PROXIMITÉ DES COTES SYRIENNES ET QUE L’OTAN CONTINUE D’ACHEMINER DES FORCES NAVALES EN DIRECTION DE LA SYRIE AVEC UN GROUPE AÉRONAVAL ET SON PORTE AVION EN PLUS DU RESTE…

AINSI, LES MENACES AMÉRICAINES D’INSTAURER UN BLOCUS NAVAL DE LA RUSSIE EN OBSTRUANT LE DETROIT DES DARDANELLES EN TURQUIE (TOUJOURS MEMBRE DE L’OTAN JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE), SEMBLE CLAIREMENT CONFIRMER CE RISQUE TRÈS INQUIÉTANT ET IMMINENT D’ESCALADE INCONTRÔLABLE QUI MENACE L’HUMANITÉ TOUT ENTIÈRE !!!