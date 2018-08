Christelle Néant – Donbass SitRep n°102 du 4 août 2018

Cent-deuxième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Les liens d’infos complémentaires au SitRep :

– Mort de deux soldats de la RPD en mission humanitaire et tués par des bombardements ukrainiens à Sakhanka :

http://dnipress.com/fr/posts/deux-soldats-de-la-rpd-morts-et-deux-blesses-a-sakhanka-suite-a-un-tir-de-mortier-de-larmee-ukrainienne/

– Hémorragie d’officiers de l’armée ukrainienne pour cause de solde trop faible et risques trop grand :

1)https://fr.sputniknews.com/international/201807301037427654-armee-ukrainienne-demissions-officiers-soldes/

2)https://www.fort-russ.com/2018/07/russian-invasion-11000-officers-leave-ukrainian-army-over-poverty-wages/

– Un soldat ukrainien déserte pour la RPD et témoigne des pratiques infâmes des responsables de son armée avec tortures et abandon de corps de soldats ukrainiens pour masquer les pertes :

http://armiyadnr.su/news/brifing-oficialnogo-predstavitelya-operativnogo-komandovaniya-dnr-po-obstanovke-na-03-avgusta

– Sur fond de conflit entre les sociétés Naftogaz d’ukraine et Gazprom de Russie, les ukrainiens ne peuvent plus payer leurs factures de Gaz et leurs charges communales et sont menacés par des coupures d’electricté massives :

http://dnipress.com/fr/posts/sur-fond-de-guerre-entre-naftogaz-et-gazprom-les-dettes-de-gaz-saccumulent-en-ukraine-et-risquent-de-plonger-kiev-dans-le-noir/

– Le Patriarche de l’Eglise orthodoxe du patriarcat de Kiev, veut s’approprier les lieux de culte de l’Eglise orthodoxe du patriarcat de Moscou en Ukraine en risquant de provoquer une guerre de religions :

http://dnipress.com/fr/posts/le-patriarche-philarete-veut-exproprier-leglise-orthodoxe-ukrainienne-du-patriarcat-de-moscou-sil-obtient-une-eglise-autocephale/

– Un député ukrainien visé par un attentat :

https://fr.sputniknews.com/international/201808021037484971-ukraine-minibus-explosion-depute/

– Alexandre Tourtchynov veut sanctionner ceux qui importent en Ukraine des bien produits en Russie :

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5416064

– le service média de l’armée ukrainienne fait un plagia d’une vidéo de promotion de l’armée russe pour faire celle de l’armée ukrainienne :

https://www.rt.com/news/434720-ukraine-promo-plagiarism-russia/

Sommaire :

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué par vidéo-conférence le samedi 4 août 2018 :

SITUATION MILITAIRE

01’10 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

03’06 » – Détails sur le bombardement qui a coûté la vie à deux soldats de la RPD à Sakhanka

04’26 » – Explication potentielle de la baisse des bombardements de la part de l’armée ukainienne

05’20 » – 11 000 officiers ont quitté l’armée ukrainienne depuis le début de l’année, en partie pour cause de paye trop basse

08’00 » – Un soldat des FAU passe du côté de la RPD et fait des révélations

ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE LA SITUATION EN UKRAINE

10’11 » – La guerre du gaz se poursuit entre l’Ukraine et la Russie et Kiev risque de se retrouver dans le noir

19’10 » – Le Patriarche de Kiev veut exproprier l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou si elle obtient une église autocéphale

29’55 » – Un minibus transportant un parlementaire ukrainien a explosé dans la région de Dnipopetrovsk, le député est grièvement blessé

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

31’28 » – Tourtchynov veut poursuivre pénalement les importateurs de biens russes

33’21 » – L’armée ukrainienne plagie une vidéo de l’armée russe pour promouvoir ses troupes d’élite

38’52 » – Conclusion

