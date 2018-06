Ayssar Midani – SitRep Syrie n°41 du 12 juin 2018 en 2 parties

Partie 1 :

Partie 2 :

Quarante-et-unième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Partie 1 : https://youtu.be/KkAiH0EB7ao

Partie 2 : https://youtu.be/YHSqLTvZ87s

Pour toutes questions relatives à cette émission ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/ayssar.midani

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

Liens et infos complémentaires a cette émission :

– Voyage solidarité Syrie Octobre 2018.

L’association de La Communauté Syrienne de France, dans le cadre du projet « Solidarité Syrie», organise son 10ème voyage de solidarité au cœur du la SYRIE au mois d’octobre 2018, en coordination avec des associations locales et les autorités locales.

Programme

Un programme d’une semaine vous invite à découvrir les richesses culturelles et historiques de la Syrie et quelques joyaux du patrimoine syrien et du patrimoine de l’humanité . Pour faire une plongée dans l’actualité et approcher la réalité de la guerre actuelle, nous vous proposerons de rencontrer le peuple syrien qui se tient debout : soldats, civils, personnalités politiques ainsi que les journalistes qui sur le front couvrent cette actualité brûlante. Nous vous encourageons vivement à partir à la découverte de la Syrie authentique, d’hier et d’aujourd’hui…

Les villes à visiter :Damas ; Alep; Lattakia ; Tartous ;Homs ; Hama (dans des zones entièrement sécurisé par l’autorité Syrienne)

Nous vous invitons à participer à ces circuits en Syrie, organisés pour un groupe de 12 à15 personnes et découvrir l’autre visage de la Syrie.

INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN PAR EMAIL rcsfrance@gmail.com

Voir les liens sur l’article et les photos des voyages précédents dans le descriptif des deux parties du SitRep sur le compte Youtube d’Eveil Français TV

– Agence d’information publique de la Syrie, SANA :

https://sana.sy/fr/

– Lien pour voir en direct live la chaîne TV syrienne « Syria Alikhbaria » (en langue arabe) :

https://ok.ru/live/1561652305533

– Compte YouTube de la chaine syrienne :

https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A