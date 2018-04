Une offensive terrestre occidentale pour neutraliser le système anti-aérien syro-russe avant bombardement aérien ? :

Les occidentaux et en particulier les américains pourraient lancer une offensive terrestre contre la Syrie à partir de la base illégale d’al Tanf située proche de la frontière avec l’Irak et la Jordanie !!!

Kiev pourrait également profiter de cette confrontation en Syrie pour lancer sa propre offensive contre le Donbass !!!

En effet, la dernière bordée de 59 missiles américains Tomahawk US qui s’est abattue sur la base aérienne de Sheyrat en Syrie le 7 avril 2017, avait souffert d’une conséquente intervention syrienne ou moins de la moitié des missiles américains avaient atteint leur cible en faisant des dégâts matériels mineurs…malgré la dizaine de mort de civils qu’avaient provoqué les derniers missiles us encore fonctionnels

Les américains savent que les russes ont apporté des moyens techniques supplémentaires pour réaliser une interception encore plus massive de ces missiles Tomahawk

De même, une frappe aérienne par l’aviation des pays occidentaux se heurterait elle aussi a une redoutable défense anti aérienne syro-russe…

voila pourquoi une invasion terrestre pourrait être lancée pour d’abord essayer de neutraliser les systèmes antiaériens avant de permettre a l’aviation occidentale d’entrer massivement dans l’espace aérien syrien…

Enfin, l’Ukraine pourrait être poussé à lancer, elle aussi, son offensive contre le Donbass en même temps, selon la doctrine militaire des fronts multiples comme durant la seconde guerre mondiale ou l’Allemagne nazie avait du diviser ses forces pour lutter en Italie, sur le front de l’Est et ensuite contre le débarquement de Provence et de Normandie…la cible serait bien sur au final la Russie !!!

**********************************************************

Les bases américaines et françaises en Syrie en sursis !!!

Si frappes militaires occidentales contre la Syrie il y a, il est fort a parier que toutes les bases américaines présentes en Syrie seront ciblées par les frappes syro-irano-russes !!!

Les iraniens (en plus des syriens) possèdent un arsenal balistique énorme et peut sans problème écraser les bases US sous un déluge de feu !!!

L’Iran a déjà anéanti une base de Daesh en réponse à un attentat sur son sol…Une demie douzaine de missiles iraniens avait parcouru plus de 600 kms avant de pulvériser le nid douillet terroriste !!!

Les américains ont donc fait la connerie suprême d’installer des bases et des militaires US en Syrie…Aux premières heures de la frappe occidentale prévue, les syriens auront toute légitimité pour détruire ces bases et envoyer les soldats américains en enfer…même chose pour les bases, officiers et soldats français !!!

********************************************************

Réflexion sur « l’arme chimique » et les images fournies par les terroristes de Douma qui déclenche une levée de bouclier occidental :

Tout ceux qui ont été arrosés de gaz lacrymogène dans les manifestations en France, savent très bien que les effets physiologiques sont identiques à ceux observés dans les vidéos et photos prises par les terroristes de Jaish al-islam et leurs amis des « casques blancs » qui sont coutumiers des montages vidéos hollywoodiens…

La mousse blanche constatée à la commissure des lèvres de certaines « victimes » pourrait très bien être de la mousse de lait…

En outre, on voit plusieurs cas de gens qui sont arrosés d’eau pour donner un coté plus dramatique aux images…Mais l’eau ne sert a rien (sinon pour des raisons purement cosmétiques) pour aider les victimes de gaz innervant puisque le gaz pénètre la peau et s’attaque au système nerveux avant même que quiconque ne puisse intervenir pour aider la victime…Il est donc déjà trop tard !!!

En cas d’utilisation de la Chlorine, l’arrosage d’eau est encore plus stupide puisque ce sont les voix respiratoires qui sont atteintes…on voit mal comment l’arrosage extérieur avec de l’eau pourrait aider les victimes sinon de les faire suffoquer encore plus !!!…

Les vidéos et les photos ne prouvent donc rien