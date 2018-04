SYRIE : cette 3 ème Guerre Mondiale qui s’en vient…A cause de la lâcheté humaine…

L’occident en perdition économique face au retour et à la montée en puissance de la Russie et de la Chine, a besoin absolument d’une guerre pour tenter de conserver sa place hégémonique sur terre.

Pour cette raison, les faits n’ont aucune importance, aucune !!!

…Bien au contraire !!!

Alors qu’aucune preuve crédible n’ait été apportée, ni dans l’affaire Skripal, ni dans le crash du MH 17 en juillet 2014, ni dans les nombreux falses flag à l’arme chimique orchestrés par les « Casques Blancs » en Syrie, les pays occidentaux accusent brutalement et frontalement la Russie et la Syrie d’utilisation d’armes chimiques au moment même où l’armée syrienne remporte victoire sur victoire (et dont l’utilisation de ces armes, à ce moment de la guerre, constituerait une preuve de l’extrême stupidité des syriens pour attirer sur eux les frappes militaires de la coalition US , ce qu’ils ne sont évidement pas !!)… tout ca parce que ca arrange les puissances occidentales impliquées dans l’invasion terroriste en Syrie !!!

La réalité n’a aucune importance ici, seuls les images et les déclarations péremptoires occidentales font office de preuve et de vérité !!!

Ils veulent une guerre à l’échelle mondiale pour neutraliser la Chine et la Russie avant de définitivement perdre leur contrôle financier sur cette planète. Et ils ne reculeront devant rien pour ca …!!!

Ils n’ont déjà pas hésité a déclencher les deux dernières guerres mondiales. Ils hésiteront d’autant moins à déclencher la troisième qui était déjà prévue par eux depuis fort longtemps (Albert Pike)

Seuls les peuples – massivement – mobilisés dans les rues pour protester contre ce processus extrêmement dangereux, pourraient infléchir cette menace gravissime sur la vie humaine et ceci sur l’ensemble de notre monde !!!

Car la propagande des occidentaux et leurs médias serviles, est essentiellement destinée à manipuler les peuples pour leur soutirer leur approbation, leur soutient, par la plus vile des tromperies…

Si donc les peuples se soulèvent en dénonçant la propagande, les tenants des pouvoirs politiques et médiatiques occidentaux verront qu’ils ont perdu aussi la bataille de la manipulation !!!

Ils n’oseront – peut-être – pas déclencher cette guerre en sachant que tout le monde connait leur petit jeu aussi cynique que criminel et sera prêt a le leur faire payer très cher !!!

Pour ca donc, il faudrait que la majorité des peuples de l’occident sortent dans les rues avec des slogans faits d’avertissements solennels et de dénonciations du jeu perfide des pouvoirs occidentaux afin de – possiblement – empêcher leur plan belliqueux…

Une telle manifestation populaire occidentale massive, a l’heure des émissions téléréalités lobotomisantes, a malheureusement très peu de change de se produire…

La majorité des peuples, en particulier en occident, roupillent à poings-fermés et préfèrent se laisser bercer par les illusions dans lesquelles les pouvoirs les ont lentement enfermé. Beaucoup préfèrent se voiler la face de peur d’affronter les réalités…Affrontement qui pourrait pourtant facilement les libérer du servage dans lequel ils se laissent enferrer – souvent – par pure lâcheté !!!!

En conséquence de quoi, cette guerre sera une punition pour tout ceux qui n’auront strictement rien fait pour l’empêcher, en particulier ces gens qui ont fait des enfants pour les laisser affronter les conséquences atroces et prévisibles de cette monstrueuse guerre…une guerre dont le bilan risque d’être bien pire que celui des bilans humains et matériels des deux premières guerres mondiales réunis !!!

La passivité est une complicité vis a vis des pouvoirs criminels qui poussent à des affrontements meurtriers, cette passivité doit être punie pour ce qu’elle permet de se produire…

En conclusion, la frappe militaire occidentale contre la Syrie n’a donc aucune chance d’être empêchée…ni la guerre mondiale qui s’en suivra !!!

Thom Aldrin