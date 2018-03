Ayssar Midani – Speciale Ghouta orientale SP1 – 23 03 2018 en 2 parties

Partie 1 :

Partie 2 :

Emission spéciale n°1 (SP1) sur la Ghouta Orientale en Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Pour toutes questions relatives à cette émission speciale ou aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/ayssar.midani

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

ou dans les commentaires de cette vidéo.

Liens et infos complémentaires a cette émission spéciale Ghouta Orientale en 2 parties (voir le second épisode pour la deuxième partie) :

Partie 1 sur 2 :

– A propos du representant de l’UOSSM a Genève dans l’émission de France 24 – René Naba donne des eclaircissements sur l’individu :

http://www.renenaba.com/ingerence-humanitaire-secteur-caritatif-musulman-3-4/

– L’histoire cachée de la crise syrienne :

Vidéos passée sur la chaîne syria alikhbaria (https://www.youtube.com/channel/UClm30t2F4FHzzkN9Irtr-8A)

en Live : https://ok.ru/live/1561652305533

– Vidéo de deux soldats combattants de l’armée arabe syrienne au contact de la partie de la population libérée de la Ghouta Orientale:

– Les habitants de Kafr batna, libérés des terroristes, expriment leur joie auprès de l’armée arabe syrienne. :

– La sortie du nombre de civils de la Ghouta orientale à travers le passage d’Al Wafidine:

– ATTENTION IMAGES DIFFICILES +18 ANS : 44 morts et des blessés dans la ville de kachkoul suite a un missile des terroristes de la Ghouta Orientale sur le marché à un moment de pointe ….veille de la fête des mères et les fêtes de pâques :

– Des unités de l’armée arabe syrienne ont trouvé un tunnel creusé par les terroristes de Failak al rahman à kfar batna et un complexe souterrain de plusieurs étages richement décoré pourvu d’un hôpital de campagne :

– Dans le Golan syrien occupé par les sionistes : Le jour de la fête des mères, les Golaniens offrent des leçons en insistant sur la résistance à l’occupation Imad Al-Mari:

– Des scènes de joie au contacte des humanitaires et des témoignages indescriptibles lors de la rencontre entre l’armée arabe syrienne et les civils syriens qui sortent aujourd’hui de captivité des mains des terroristes :

[IMAGES CENSURÉES] L’armée syrienne entre dans la Ghouta orientale libérée. les civils syriens crient leur joie et remercient l’armée arabe syrienne de les avoir libéré des terroristes :

– Pierre le Corf, humanitaire francais, sous titre en francais et anglais les premieres paroles des civils syriens de la ghouta orientale qui prennent les couloirs humanitaires, ils revelent ainsi la vraie nature criminelle des terroristes qui les utilisent comme boucliers humains :

https://fr-fr.facebook.com/pierrelecorf

– Images des combats de l’armée syrienne a Ein Tarma contre les terroristes dans la très proche banlieue est de Damas :

– Des bus et les fameux bus verts syriens entrent dans Harasta pour évacuer séparément les civils syriens dans les zones de refuge d’une part et d’autre part les terroristes et leur familles en directe du gouvernorat d’Idleb :

– Accords négociés avec les terroristes du front al nosra et failak al rahman des villes de jobar. Zamalka. Erbin. Ain Tara. 7000 terroristes veulent rejoindre Edlib.

Résultats des négociations :

1) Libération de tous les prisonniers et otages kidnappés

2) ils (les terroristes) commenceront a partir du lendemain à 9h

3) rendent les armes

4) fournissent les cartes des tunnels et des champs de mines.

De grandes explosions et fumées noires (dont on a accusé a tort les russes d’en être l’origine en ayant largué des bombes incendiaires) résultent de leurs actes de destructions de leurs archives et de leurs stocks d’armes lourdes et munitions.

Tout ça pour empêcher la récupération de ces armes et effacer les traces de leurs crimes :

– carte interactive et en temps réel des combats et zones sous controle de l’armée syrienne en rose et vertes/noirs sous controle terroristes/Daesh :

https://syria.liveuamap.com/

Partie 2 sur 2 :

– Les Casques blancs n’opèrent que dans les quartiers du Front al-Nosra, selon des habitants

Dans la Ghouta orientale, les Casques blancs n’opèrent que dans les quartiers du Front al-Nosra*, selon des locaux. L’armée russe dément avoir utilisé des munitions incendiaires dans la Ghouta orientale, d’après le ministère russe de la Défense.

https://fr.sputniknews.com/international/201803231035628920-ghouta-orientale-front-al-nosra/

– 4300 civils syriens retenus par les terroristes, sont sorties le jour de la vidéo (23 mars 2018) :

– Le site de l’Agence de presse officielle Syrienne « Sana » en langue francaise : http://sana.sy/fr/

– Sortie des habitants de la Ghouta fuyant les terroristes qui ont commencé à s’écrouler et profitant de la proximité de l’armée arabe syrienne et du couloir humanitaire mis en place par l’Etat Syrien.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831562667032667&id=306800026175603

– Complément d’info sur les conséquences du tir du Missile terroriste sur le marché de Kachkoul le 20 mars, veille de la fête des mères en Syrie, journée importante et jour de congé. Le Marché était donc plus encombré qu’ habituellement. 29 morts immédiatement et nombreux blessés. Le bilan monte à 44 martyrs, essentiellement des femmes et des enfants … :

– En visite dans la Ghouta orientale, Bachar el-Assad remercie l’armée d’avoir «sauvé Damas» :

– IMPORTANT !! Une autre vidéo sur la visite du président syrien Bashar el Assad dans le Ghouta orientale ou il rencontre les civils syriens qui viennent d’etre liberés par l’armée arabe syrienne :

– Bassam Tahhan sur la Ghouta : Et « si on avait à Paris 10 000 terroristes qu’on appelle rebelles » ? :

– Les casques blancs, Une vidéo de la télé syrienne mais images parlantes :

– Un observateur pas forcement tres objectif mais intéressant a écouter :

Alexandre Del Valle sur la Ghouta : «Les véritables criminels, ce sont les djihadistes»