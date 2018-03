Christelle Néant – Donbass SitRep n°80 du 3 mars 2018 en 1 partie

Quatre-vingtième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Rapport offert par Christelle Néant de l’agence de presse DONi press ( https://dnipress.com/fr/)

Sommaire :

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 3 mars 2018 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

00’58 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

02’29 » – Les FAU accumulent des armes lourdes près de la ligne de front

02’58 » – Réorganisation du quartier général ukrainien et crimes de guerre en série

07’18 » – Regroupement de troupes, de munitions et de carburant côté ukrainien, et intensification des reconnaissances par drone

09’03 » – Arrestations massives d’habitants par le SBU dans la partie du Donbass contrôlée par Kiev

10’20 » – Les États-Unis approuvent la vente de 210 Javelins à l’Ukraine

SITUATION POLITIQUE

11’37 » – Kiev veut utiliser les casques bleus pour appliquer la solution croate dans le Donbass

RPD

25’12 » – Explosion dans le centre de Donetsk – Un blessé et quatre voitures endommagées

26’56 » – La RPD reconstruit des milliers d’habitations endommagées par les bombardements

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

28’37 » – Affrontements entre la police ukrainienne et les manifestants devant la Rada

30’00 » – Le conflit judiciaire entre Gazprom et Naftogaz mène à une future rupture des contrats de fourniture et de transit de gaz

39’15 » – Conclusion

