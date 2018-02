Christelle Néant – Donbass SitRep n°76 du 3 fevrier 2018 en 1 partie

Soixante-seizième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Rapport offert par Christelle Néant de l’agence de presse DONi press ( https://dnipress.com/fr/)

Pour les dons humanitaires, demandez les modalités directement a Christelle : ulfdis@dnipress.com (Attention : merci de NE PAS envoyer de dons directement sur cette adresse via PayPal, elle n’est pas reliée à son compte).

– Un groupe de saboteurs ukrainiens a tiré au lance-grenades sur le bâtiment du ministère de la Défense de la RPD à Donetsk :

https://dnipress.com/fr/posts/des-saboteurs-ukrainiens-tirent-sur-le-ministere-de-la-defense-de-la-rpd-a-coup-de-lance-grenades/

– Les chefs d’État de la RPD et de la RPL ont signé un protocole d’intention :

https://dnipress.com/fr/posts/la-rpd-et-la-rpl-sont-unies-et-indivisibles-zakhartchenko-et-passetchnik-signent-le-premier-document-de-cooperation-entre-les/

– Le rédacteur en chef de l’édition en ligne ukrainienne Strana.ua Igor Goujva a demandé l’asile politique en Autriche :

https://fr.sputniknews.com/international/201801311034968758-ukraine-eu-autriche-asile-journaliste/

– Le parlement ukrainien n’a pas pu expliquer ce qui est arrivé à un milliard d’euros prélevé sur les salaires depuis 4 ans et censé être consacré à l’armée :

https://fr.sputniknews.com/international/201801301034942515-ukraine-armee-impots-disparition/

– La situation financière de l’Ukraine n’est pas prête de s’arranger et elle se dirige vers l’abime :

https://dnipress.com/fr/posts/lukraine-poursuit-sur-sa-trajectoire-ineluctable-vers-labime/

– L’article sur The Economist : L’humanité au bord de la guerre mondiale :

https://planetes360.fr/the-economist-lhumanite-bord-de-guerre-mondiale/

– La destruction d’un bombardier Su 25 russe par les terroristes au dessus du gouvernorat syrien d’Idleb et la mort du pilote :

https://fr.sputniknews.com/international/201802031034998939-pilote-avion-syrie-terroristes/

– La très dangereuse nouvelle doctrine nucléaire de Washington pour intimider la Russie, la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie (même pour défendre le territoire syrien de l’occupation US !!!) :

https://fr.sputniknews.com/international/201802021034990757-usa-arme-nucleaire-allies/

– La réponse russe a la nouvelle doctrine militaire US sur l’utilisation de l’arme nucléaire :

https://fr.sputniknews.com/international/201802031034994712-posture-nucleaire-us-russie/

Sommaire:

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 3 février 2018 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

00’57 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée

02’07 » – Concentration d’armes lourdes et de nouvelles unités de l’armée ukrainienne près du front

04’16 » – Un groupe de diversion ukrainien mène un attentat terroriste contre le ministre de la défense de la RPD

13’20 » – La RPD organise des assemblées de réservistes pour remettre à jour leurs compétences au combat

RPD ET RPL

15’39 » – La RPD et la RPD signent un protocole visant à créer un espace douanier unique

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

18’23 » – Le rédacteur en chef de Strana.ua fuit l’Ukraine et demande l’asile politique en Autriche

21’07 » – La Rada incapable d’expliquer où est passé un milliard d’euros de taxes prévues pour financer l’armée

23’45 » – L’Ukraine continue sur sa trajectoire vers plus de nazisme et de chaos économique et social

38’53 » – Conclusion