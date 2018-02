Ayssar Midani – SitRep Syrie n°33 du 29 janvier 2018 en 2 parties

Partie 1 :

Partie 2 :

Trente-troisième SitRep (rapport de situation) pour la Syrie par Madame Ayssar Midani !!!

Partie 1 : https://youtu.be/8npDRN5-t5U

Partie 2 : https://youtu.be/HKdCzTgZVJY

Pour toutes questions relatives aux prochains SitRep sur la Syrie et adressées a Ayssar Midani, écrire un message sur le compte facebook d’Ayssar Midani a https://www.facebook.com/ayssar.midani

ou sur le compte Vkontakte de Thom Aldrin : https://vk.com/thomaldrin

SitReps n°74 et 75 sur le Donbass par Christelle Néant (en particulier sur le vote de la loi sur la réintégration du Donbass qui est une vraie déclaration de guerre contre la Russie et les conséquences previsibles sur la population civile des deux républiques de Donetsk et de Lougansk) :

– Sitrep 74 : https://www.youtube.com/watch?v=3zNfNQFZ5cs

– Sitrep 75 : https://www.youtube.com/watch?v=7ln7QFFbDzI

Jean-Loup IZAMBERT, Tome 1 et 2, titre des deux livres : « 56 »

vidéo d’interview : https://www.youtube.com/watch?v=kl7ku_qJRMQ

Vanessa Beeley à Genève: Les preuves accablant les Casques blancs proviennent d’eux-mêmes (VIDEOS) :

https://francais.rt.com/international/46070-syrie-malgre-pressions-conference-accablant-casques-blancs