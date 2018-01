Ayssar Midani – SitRep Syrie par écrit du 19 janvier 2018

SYRIE / AYSSAR MIDANI A RENONCÉ A ENREGISTRER LE SITREP DE CE VENDREDI POUR LES RAISONS QU’ELLE NOUS DONNE DANS SON MESSAGE CI DESSOUS

BIEN QUE NOUS NOUS AYONS DONNÉ RENDEZ VOUS POUR LA SEMAINE PROCHAINE POUR ENREGISTRER LE SITREP, RIEN EST HÉLAS GARANTI !!

ELLE ME TRANSMET LES INFORMATIONS QU’ELLE SOUHAITE QUAND MÊME NOUS DONNER :

Bonjour a tous.

Je suis désolée de ne pas pouvoir faire mon autre SitRep sous la forme habituelle vidéo Skype car malheureusement l’Internet est très mauvais en Syrie en ce moment étant donné qu’un câble sous marin à été détérioré..et qu’une connexion longue durée est impossible sans coupures

En tous cas je vous donne ci-dessous les nouvelles en résumé

1- sur le plan de la région: la Turquie menace et juré qu’elle va envahir le nord de la Syrie notamment la région de Efrine, qui selon le ministre turc des affaires étrangères et son maître Erdogan, menace la sécurité nationale de la Turquie qui ne tolèrerait pas la présence d’un état kurde à ses frontières et appelle la Russie et l’Iran à accepter ses frappes et ne pas les gener… hahaha

À son tour le ministre syrien des affaires étrangère déclare que toute intervention turque dans le ciel syrien sera considérée comme une agression et sera combattue comme telle …réponse cinglante et très claire

2- l’armée syrienne a repris le contrôle de plus 90 villages et villes dans les gouvernorat de Hama .Alep. et Idlib.

Elle avance victorieusement vers l’aéroport d’Abou Dhour d’Idlib ..Elle est à 2 km

L’AAS à pris le contrôle de collines stratégiques dominantes au nord de l’aéroport .

Dans le gouvernorat d’Idlib des factions soutenues par la Turquie ont été défaites par l’armée arabe syrienne …voire même anéantie

Dans les campagnes du gouvernorat d’Alep l’armée syrienne est totalement prête pour répondre comme il se doit à toute violation turc du territoire syrien …

3- Des cetaines de familles retournent dans leurs maisons à Beit Jinn Frontière banlieue sud ouest de Damas avec le Golan

Des familles retournent dans les banlieues et quartiers est de Deir ez zor

4- olympiade scientifique de la jeunesse syrienne a duré plus de 3 jours …des dizaines de surdoués en mathématiques physique chimie et informatiques sont primés .

5- un congrès concernant la réforme administrative à été organisé a Damas

La conférence de dialogue national se réunit à Sotchi le 29 et 30 janvier

Je vous salue bien fort ..

De Damas

Ayssar Morano Midani