Christelle Néant – Donbass SitRep n°72 du 6 janvier 2018 en 1 partie

Soixante-douzième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Rapport offert par Christelle Néant de l’agence de presse DONi press ( https://dnipress.com/fr/)

Sommaire :

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 6 janvier 2018 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

01’17 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine écoulée et depuis la trêve de Noël

03’44 » – Absence d’armes lourdes dans les zones de stockage côté ukrainien et redéploiements sur le front

05’24 » – Pertes officielles et officieuses de l’armée ukrainienne en décembre

06’50 » – La légion géorgienne quitte au complet la 54e brigade des FAU

SITUATION POLITIQUE

09’25 » – L’Ossétie du Sud prête à venir en aide à la RPD en cas d’agression militaire ukrainienne

12’28 » – La Russie rappelle que c’est au peuple du Donbass de décider de son avenir, et avec qui il veut vivre

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

20’15 » – Nadia Savtchenko déclare que les autorités ukrainiennes actuelles doivent payer le prix du sang pour le coup d’État de 2014

24’53 » – Marches aux flambeaux des néo-nazis ukrainiens le 1er janvier en l’honneur de Bandera

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

28’56 » – Les journalistes étrangers critiquent le SBU pour la qualité déplorable de la traduction anglaise de ses communiqués officiels

31’32 » – L’humoriste Lexus piège Porochenko le soir du Nouvel An, en état d’ébriété

33’32 » – Conclusion et tentatives de censure des médias alternatifs

