Christelle Néant – Donbass SitRep n°69 du 16 décembre 2017 partie 1 / 1

Soixante-neuvième émission de la série des rapports de situation dans la République de Donetsk et Lougansk au regard de la présence et des bombardements orchestrés par les Forces Armées Ukrainiennes (F.A.U) essentiellement contre les zones d’habitations civiles.

Rapport offert par Christelle Néant de l’agence de presse DONi press ( https://dnipress.com/fr/)

Nota : sommaire consultable tout en bas

Liens complémentaires d’information :

– Le Canada décide de livrer officiellement des armes létales à Kiev :

https://dnipress.com/fr/posts/guerre-du-donbass-le-canada-verse-de-lhuile-sur-le-feu-et-sapprete-a-se-rendre-complice-des-crimes-de-guerre-de-kiev/

– L’Ukraine démontre son incapacité a faire respecter ses lois face au comportement de l’ancien président géorgien Mikheîl Saakachvili :

https://dnipress.com/fr/posts/maidan-3.0-lechec-judiciaire-des-autorites-de-kiev-contre-saakachvili-marque-la-deliquescence-de-letat-ukrainien/

– La commission de Venise rend son verdict sur la future loi de l’enseignement concernant les langues minoritaires en Ukraine. Un camouflet pour Kiev :

https://dnipress.com/fr/posts/la-commission-de-venise-condamne-kiev-pour-discrimination-de-la-langue-russe-dans-sa-loi-sur-lenseignement/

– Un député Criméen répond aux stupéfiants remerciements de Poroshenko adressés aux habitants de Crimée et du Donbass pour leur «foi inébranlable» en l’Ukraine :

https://fr.sputniknews.com/international/201712101034262014-crimee-depute-declaration-porochenko/

***********************************************

Sommaire :

Voici les points abordés lors de ce dernier rapport de situation hebdomadaire effectué le samedi 16 décembre 2017 par vidéo conférence :

SITUATION MILITAIRE

01’01 » – Bilan des bombardements de l’armée ukrainienne lors de la semaine et du mois écoulés

03’55 » – Absence de grandes quantités d’armes lourdes hors des zones de stockage côté ukrainien

05’15 » – L’armée ukrainienne échoue à lancer son offensive à cause du chaos qui règne dans ses rangs

08’40 » – Le SBU se félicite de cet échec et prépare un rapport sur les pertes de Gladossovo

11’15 » – Le Canada autorise la vente d’armes létales à l’Ukraine

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN UKRAINE

21’02 » – L’échec judiciaire contre Saakachvili montre l’état de décrépitude de l’Ukraine

27’03 » – La Commission de Venise condamne le côté discriminatoire de la loi sur l’enseignement

PENDANT CE TEMPS LÀ À KIEV

32’17 » – Porochenko se fait recadrer par la Crimée après avoir remercié la péninsule et le Donbass pour leur « foi inébranlable » en l’Ukraine

37’19 » – Conclusion